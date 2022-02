Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo revelou sua linha principal de smartphones para o ano e - como esperado - é o Find X5 Pro que lidera a linha, com o X5 regular e o X5 Lite seguindo atrás dele.

Obviamente, é o X5 Pro que recebeu mais atenção durante o lançamento. Está definido para ser um dos melhores telefones premium do mercado este ano.

Tomando uma folha do livro de seu antecessor, a parte de trás é toda uma única peça de material que se curva perfeitamente para a caixa de câmera de formato incomum, e o corpo é classificado como IP68 contra entrada de água e poeira.

Desta vez, a Oppo abandonou o vidro em favor da cerâmica muito mais durável e resistente a arranhões. É um material luxuoso e que leva 168 horas de tempo de produção para ficar certo, de acordo com a Oppo.

Quanto ao design incomum da câmera, a Oppo diz que mudou o quadrado para essa forma para facilitar o contato com uma das lentes da câmera.

Onde o dedo indicador fica naturalmente no modo retrato é supostamente onde está o elemento angular da corcunda, embora isso se reduza inteiramente ao tamanho do dedo individual e se você é destro ou canhoto.

Quanto às câmeras em si, as duas câmeras primárias são as mesmas novamente. Os sensores principal e ultra amplo são de 50 megapixels, enquanto a lente telefoto é de 13 megapixels.

No entanto, não se trata apenas de sensores e contagem de pixels. A Oppo atualizou o cérebro dentro do telefone que processa as imagens e desenvolveu sua própria Unidade de Processamento Neural especificamente para processar fotos e vídeos. Chama-se MariSilicon X.

Combinado com as câmeras, ele permite a capacidade de gravação de vídeo 4K ultra noturna, além de cores muito mais ricas, menos ruído e taxa de contraste muito maior do que os telefones concorrentes oferecem. Na verdade, a Oppo diz que você poderá gravar vídeos com apenas 5 lux e ainda obter uma imagem detalhada e vibrante.

A câmera principal também possui estabilização de 5 eixos composta por deslocamento do sensor de 3 eixos e OIS de 2 eixos na lente, para manter suas fotos super estáveis.

E, como já ouvimos antes do lançamento, a Oppo assinou uma parceria com a Hasselblad para usar sua experiência em processamento de cores e cenas. Essa parceria - assim como com a Oppo - significou também a adoção de uma nova interface de aplicativo de câmera, completa com o botão do obturador laranja, som do obturador dedicado e modo de proporção ultrawide X-Pan.

Assim como o Find X3 Pro , o Find X5 Pro possui o sistema de imagem "Full Path", o que significa que a câmera e a tela são compatíveis com 10 bits e cobrem mais de um bilhão de cores.

Essa tela de 6,7 polegadas também é de primeira qualidade, com resolução QHD +, taxas de atualização adaptáveis de 120Hz, suporte a HDR10 + e brilho de pico de 1300nits.

O interessante sobre a taxa de atualização adaptável nesta tela, no entanto, é que ela pode ter duas taxas de atualização diferentes divididas entre duas metades da tela. Assim, você pode assistir a um vídeo na metade superior, em tela dividida, com um feed estático do Twitter ou outro aplicativo estático na metade inferior, e cada metade da tela se adapta às taxas de atualização necessárias. É muito inteligente.

Outras especificações de hardware incluem o processador Snapdragon 8 Gen 1 interno, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e uma bateria robusta de 5000 mAh. No entanto, no estilo clássico da Oppo, essa especificação da bateria conta apenas uma pequena parte da história.

Ele pode carregar a taxas muito rápidas usando o adaptador de energia SuperVOOC de 80 W incluído. Com isso, você pode obter uma carga de 50% em apenas 12 minutos de vazio. Mais importante, no entanto, é que a Oppo melhorou a construção da bateria para torná-la mais duradoura. Além disso, com o AirVOOC de 50W, você também pode carregá-lo rapidamente com um carregador sem fio (se tiver o proprietário da Oppo).

Esta nova bateria - graças à nova construção e tecnologias de carregamento inteligente que garantem que não carregue muito rápido ou fique muito quente - pode durar até 1600 ciclos de carga. A média da indústria é de cerca de 800. Isso pode significar que esta bateria de telefone pode servir bem por 4-5 anos.

O Find X5 Pro não foi o único a ser lançado, como mencionado, ele também tem dois irmãos: o Find X5 e o X5 Lite. O primeiro deles é muito semelhante ao Find X5 Pro, pelo menos em termos de design.

Spec sábio, é diferente. Ele é construído em vidro, em vez de cerâmica, tem classificação IP54 para água/pó e possui uma tela FullHD+ menor de 6,5 polegadas em vez de QuadHD+ de 6,7 polegadas. Ainda é 120hz e suporta cores de 10 bits.

Internamente, o Snapdragon 888 mais antigo executa o show e se junta a uma bateria de 4800mAh que - novamente - suporta carregamento rápido SuperVOOC de 80W. O sistema de câmeras é o mesmo, com duas câmeras de 50 megapixels ao lado de uma telefoto e alimentadas pelo MariSilicon X NPU/ISP.

Quanto ao X5 Lite, é essencialmente um Realme / OnePlus Nord CE 2 rebatizado. É um telefone com MediaTek Dimensity 900 com uma tela AMOLED fullHD + de 90Hz e 6,43 polegadas.

Ele possui uma bateria de 4500mAh, carregamento SuperVOOC de 65W e um sistema de câmera tripla na parte traseira com um principal de 64 megapixels ao lado de um ultrawide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels.

O Oppo Find X5 Pro estará disponível por £ 1.049 no Reino Unido e será lançado em 24 de março. Ele será acompanhado por seus irmãos no mesmo dia, com o Find X5 custando £ 749 e o X5 Lite custando £ 419.

Escrito por Cam Bunton.