Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série de smartphones Oppo Find X5 será totalmente apresentada no dia 24 de março durante um evento que será transmitido online . No entanto, se você quiser vê-lo de praticamente todos os ângulos de antemão, um grande vazamento de fotos e vídeos surgiu online.

Para ser justo, a própria Oppo vem fornecendo imagens oficiais de seus próximos Find X5, Find X5 Pro e Find X5 Lite - não está particularmente mantendo os lábios fechados sobre eles.

Mas as inúmeras imagens extras e o vídeo oficial postado pelo informante online Evan Blass revelam muito mais do que vimos anteriormente.

Infelizmente, Blass não permite mais a incorporação de seus tweets, mas você pode conferir o vídeo aqui . Quanto às imagens, basta percorrê-las abaixo.

Oppo

Os detalhes confirmados até agora são uma câmera única na parte traseira dos modelos X5 e X5 Pro, cada um com tecnologias Hasselblad. Eles também serão executados no processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e apresentarão o processador de imagem MariSilicon X proprietário da Oppo para fotografia.

Rumores anteriores apontavam para o Find X5 Pro vir com uma tela AMOLED de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 120Hz e resolução de 3216 x 1440 pixels. O Find X5 padrão terá uma tela de 6,55 polegadas, também 120Hz, mas 2400 x 1440. E o Find X5 Lite terá uma tela de 6,43 polegadas, também com resolução de 2400 x 1440, mas reduz a taxa de atualização para 90Hz.

Provavelmente descobriremos mais sobre cada aparelho antes do lançamento completo em março. Confira nosso resumo de rumores sobre eles enquanto isso aqui .

Escrito por Rik Henderson.