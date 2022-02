Série Oppo Find X5 é lançada oficialmente em 24 de fevereiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após uma série de rumores, a sérieOppo Find X5 recebeu sua data de lançamento oficial, 24 de fevereiro de 2022.

A marca realizará um evento transmitido ao vivo no canal da Oppo no YouTube às 11h GMT.

Junto com o anúncio, a Oppo compartilhou algumas novas imagens no Twitter

Este é o #OPPOFindX5Series suave, dinâmico e gracioso.

Veja-o em ação em 24 de fevereiro. — OPPO (@oppo) 17 de fevereiro de 2022

Como esperávamos , a Oppo saltou do X3 para o X5, já que o número quatro é frequentemente visto como azarado na China. No entanto, esta é a primeira confirmação oficial do nome.

A Oppo também confirmou a inclusão do processador Snapdragon 8 Gen 1 ao lado de seu próprio processador de imagem MariSilicon X.

A série Find X5 promete desempenho de classe mundial e sérias melhorias no processamento de fotografia e vídeo.

A Oppo está especialmente empolgada com sua gravação de vídeo noturna "incomparável", então esperamos ouvir muito mais sobre isso no dia 24.

Os telefones Find X5 estão confirmados para apresentar uma parte traseira de cerâmica resistente a impressões digitais, ao lado de sua câmera única .

As imagens recém-lançadas tornam a colisão muito mais atraente, embora tenhamos certeza de que o design ainda será divisivo.

A parte traseira do telefone apresenta a marca Hasselblad proeminente, e a série X5 contará com o ajuste de cores singular da assinatura, como visto no OnePlus 9 Pro .

Escrito por Luke Baker.