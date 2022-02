Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Oppo revele sua linha Find X5 de smartphones emblemáticos em breve, com três dispositivos que devem aparecer: o Find X5 Lite, o Find X5 e o Find X5 Pro.

Estamos cobrindo todos os rumores e vazamentos em torno dos dispositivos neste recurso para dar uma ideia do que você pode esperar. Você pode ter ouvido eles serem chamados de Find X4 em rumores anteriores, embora o número quatro seja considerado azarado na China, e é por isso que se espera que os dispositivos sejam chamados de série Find X5.

24 de fevereiro de 2022

Cerca de £ 1100 para o modelo Pro?

A Oppo realizará um evento em 24 de fevereiro de 2022 às 11h GMT para a revelação da série Find X5. O evento será realizado como parte dos esforços do Mobile World Congress da empresa - ocorrendo antes do show - e haverá uma transmissão ao vivo pública para que você possa assistir ao desenrolar do drama.

Ainda não há informações sobre quando os telefones estarão disponíveis para compra, embora com o evento acontecendo em breve, não demore muito para sabermos.

O Oppo Find X3 Pro custa £ 1.099 no Reino Unido. Esperamos que a série Find X5 Pro atinja um patamar semelhante, com o Find X5 Lite provavelmente custando entre £ 300 e £ 400 e o Find X5 no meio.

WinFuture/@rquandt

X5 Pro/X5: Vidro traseiro, armação de metal, caixa de câmera exclusiva, tela curva

X5 Lite: caixa de câmera padrão, tela plana

Temos uma excelente ideia do que podemos esperar em termos de design da série Oppo Find X5, não apenas graças a renderizações vazadas, mas a própria Oppo também twittou algumas imagens teaser oficiais da parte traseira de um dos dispositivos à frente do anúncio.

Com base nos vazamentos e nas imagens oficiais, o Oppo Find X5 e o Find X5 Pro apresentarão uma caixa de câmera traseira de aparência interessante no canto superior esquerdo. Em vez de uma caixa quadrada padrão, os dois possuem uma caixa angulada na parte inferior, criando uma aparência diferente. Existem duas lentes grandes, juntamente com uma lente menor e flash.

Enquanto isso, o Oppo Find X5 Lite parece ter uma caixa de câmera retangular mais padrão com duas lentes grandes e uma lente menor. Todos os três dispositivos parecem ter uma câmera perfurada no canto superior esquerdo de sua tela, embora enquanto o Find X5 Lite seja uma tela plana, o Find X5 e o Find X5 Pro tenham bordas curvas com base nos vazamentos.

As imagens oficiais da Oppo e as imagens vazadas também revelam que o Find X5 Pro e o Find X5 terão os logotipos Hasselblad e Oppo na parte traseira. Uma armação de metal premium também é mostrada nas imagens oficiais, assim como uma traseira de vidro, e há uma opção de cor branca e preta mostrada.

X5 Pro: 6,7 polegadas, AMOLED, LTPO, 3216 x 1440, 10 bits, HDR, 120Hz

X5: 6,55 polegadas, 2400 x 1080, 10 bits, HDR, 120Hz

X5 Lite: 6,43 polegadas, 2400 x 1080, 8 bits, 90Hz

Começando com o Oppo Find X5 Pro, espera-se um display de 6,7 polegadas, com tela AMOLED e tecnologia LTPO. Espera-se que ofereça uma taxa de atualização de pico de 120Hz e, como o Oppo Find X3 Pro , diz-se que é uma tela de 10 bits com resolução de 3216 x 1440 pixels.

Enquanto isso, o Oppo Find X5 vem com uma tela de 6,55 polegadas com resolução de 2400 x 1080 pixels. Espera-se que também tenha uma taxa de atualização de 120Hz e ofereça profundidade de cor de 10 bits e suporte para HDR . Espera-se que o Oppo Find X5 Pro e o Oppo Find X5 tenham telas de vidro curvo.

Acredita-se que o Oppo Find X5 Lite venha com uma tela de 6,43 polegadas com a mesma resolução que o Find X5 em 2400 x 1080. Diz-se que oferece uma taxa de atualização de 90Hz e cores de 8 bits e os vazamentos não mencionam Suporte HDR para este modelo também.

X5 Pro: Qualcomm SD8 Gen 1, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, 5000 mAh, carregamento de 80 W

X5: Qualcomm SD888, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, 4800 mAh, carregamento de 80 W

X5 Lite: MediaTek Dimensity 900, 8 GB de RAM, 256 GB, 4500 mAh, carregamento de 65 W

A Oppo confirmou que o Find X5 Pro será executado no processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 , e há rumores de que este chipset será suportado por até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Diz-se que o Oppo Find X5 roda no chipset Qualcomm Snapdragon 888 , em vez do CPU 8 Gen 1, e diz-se que há até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento a bordo.

Diz-se que o Oppo Find X5 Lite roda no chipset MediaTek Dimensity 900 - que o OnePlus Nord CE 2 está usando - e acredita-se que também oferecerá 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento.

Em termos de capacidades da bateria, diz-se que o Oppo Find X5 Pro vem com uma bateria de 5000mAh e suporte para a tecnologia de carregamento flash de 80W da Oppo. O Oppo Find X5 também aparentemente suportará a tecnologia de carregamento rápido, embora tenha uma bateria de 4800mAh. Alega-se que o Find X5 Lite terá uma bateria de 4500mAh e suporte para carregamento rápido de 65W.

X5 Pro/X5: traseira tripla (principal de 50 MP, ultra grande angular de 50 MP, telefoto de 13 MP), frontal de 32 MP

X5 Lite: traseira tripla (principal de 64 MP, ultra grande angular de 8 MP, macro de 2 MP), frontal de 32 MP

Com base nas imagens oficiais divulgadas pela Oppo, além de vazamentos, a empresa está fazendo parceria com a Hasselblad, borrando ainda mais as linhas entre OnePlus e Oppo.

Espera-se que o Oppo Find X5 Pro e o Find X5 se beneficiem da parceria, com a nova unidade de processamento de imagem neural MariSilicon da Oppo prevista para ser usada para processamento de imagens de IA, enquanto a Hasselblad provavelmente será usada para o aspecto de ajuste de cores.

Rumores sugerem que o Oppo Find X5 Pro e o Oppo Find X5 contarão com dois sensores Sony IMX766 de 50 megapixels, um como câmera principal e outro como câmera ultra larga com estabilização óptica de imagem. Espera-se também que haja uma lente telefoto de 13 megapixels. Um sensor frontal de 32 megapixels é esperado em ambos os modelos.

Diz-se que o Oppo Find X5 Lite possui uma câmera traseira tripla composta por uma câmera principal de 64 megapixels, uma ultra grande angular de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. A câmera frontal será de 32 megapixels novamente, com base em rumores.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Oppo Find X5 Lite, Find X5 e Find X5 Pro.

A Oppo twittou algumas imagens oficiais da parte traseira de uma de suas próximas séries Find X5, revelando uma parceria Hassleblad e confirmando ainda mais a caixa de câmera exclusiva na parte traseira.

Este é o #OPPOFindX5Series suave, dinâmico e gracioso.

Veja-o em ação em 24 de fevereiro. — OPPO (@oppo) 17 de fevereiro de 2022

A Oppo confirmou que lançará sua série Find X5 em 24 de fevereiro, antes do Mobile World Congress.

Winfuture publicou renderizações do Find X5 e Find X5 Lite seguindo as renderizações do Find X5 Pro.

Winfuture publicou uma série de renderizações do Oppo Find X5 Pro, juntamente com uma lista de especificações.

WinFuture/@rquandt

Os smartphones da série Oppo Find X5 serão lançados na China no final de fevereiro.

O Tipster Digital Chat Station e Abhishek Yadav revelaram as supostas especificações do Find X5 Pro no Twitter.

In Morning Digital Chat Station compartilhou sobre #OPPO Find X5 Pro, mas depois ele excluiu ( https://t.co/GlYBoL666M )



PFEM10

LTPO AMOLED 2.0 de 6,7" 2K

Taxa de atualização de 120Hz

32MP IMX709

50MP IMX766 OIS + 50MP IMX766 + 13MP

Snapdragon 8 Gen1 + MariSilicon X

5000mAh

80W

50 watts sem fio pic.twitter.com/1Yv1uSPOBY — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 12 de janeiro de 2022

OnLeaks, em colaboração com Prepp.in , publicou renderizações do próximo Oppo Find X5.

A Oppo revelou que será a primeira fabricante de telefones a apresentar o MediaTek Dimensity 9000 em seu dispositivo Find X de última geração em 2022.

A Oppo confirmou que seu próximo telefone principal contará com o processador Snapdragon 8 Gen 1.

A Oppo anunciou uma série de novos desenvolvimentos de câmeras que veremos lançados em smartphones no futuro, incluindo um zoom periscópio atualizado e tecnologia de mudança de sensor para estabilização.

Escrito por Britta O'Boyle.