Renderizações e especificações do Oppo Find X5 e Find X5 Lite vazam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já vimos renderizações e especificações do Oppo Find X5 Pro graças a um grande vazamento recente, agora é a vez do Oppo Find X5 5G padrão e do Find X5 Lite mais barato.

Diz-se que toda a família Find X5 será lançada no final de fevereiro, mas aqui está uma boa indicação do que esperar.

Diz-se que o Oppo Find X5 possui uma tela de 6,55 polegadas com resolução de 2400 x 1080 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Ele suportará HDR e profundidade de cor de 10 bits, enquanto uma câmera perfurada ficará no canto superior esquerdo da tela.

Ele será executado no Qualcomm Snapdragon 888 em vez do mais recente CPU 8 Gen 1 , afirma-se. 8 GB de RAM estarão a bordo, com 256 GB de armazenamento.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

A WinFuture , que publicou os renders de ambos os aparelhos, diz que a unidade de câmera será idêntica à do modelo Pro - câmera principal de 50 megapixels, ultra grande angular de 50 megapixels (com OIS) e uma telefoto de 13 megapixels.

A câmera frontal é supostamente de 32 megapixels.

O Oppo Find X5 5G também suportará carregamento rápido de 80W para sua bateria de 4.800mAh.

O Oppo Find X5 Lite naturalmente faz alguns cortes para baixar o preço. Há uma tela de 6,43 polegadas, embora a resolução seja a mesma - 2400 x 1080. Ela terá uma taxa de atualização de 90Hz e profundidade de cor de 8 bits. Não se fala em HDR para o modelo menor.

Tanto ele quanto a versão padrão terão um sensor de impressão digital sob a tela.

Um processador MediaTek Dimensity 900 supostamente executará o show, com 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento.

A unidade de câmera traseira será composta por uma câmera principal de 64 megapixels, uma ultra grande angular de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels.

A câmera frontal será de 32 megapixels novamente.

Uma bateria de 4500mAh suporta carregamento rápido de 65W.

Escrito por Rik Henderson.