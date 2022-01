Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a série Reno 8 da Oppo seja lançada neste outono. Liderar o pacote deve ser o Reno 8 Pro como o modelo de ponta. Bem, as primeiras fotos ao vivo deste dispositivo apareceram recentemente online.

A LetsGoDigital publicou uma série de imagens mostrando o telefone Oppo ainda a ser anunciado. Eles são de uma patente de design que a Guangdong Oppo Mobile Telecommunication apresentou na China e revelam novas cores e muito mais.

De acordo com as imagens do produto da patente, o telefone principal possui uma câmera especialmente projetada, com a carcaça da câmera se estendendo por toda a largura do telefone e cerca de um terço de todo o painel traseiro. A própria câmera tripla está focada à esquerda; é um layout vertical com o flash LED à direita. Na verdade, lembra o arranjo no Oppo Reno 6.

As imagens da patente também mostram três opções de cores para o telefone: preto, prata e gradiente azul. Por fim, as imagens da patente revelam a lateral do telefone, incluindo que a câmera se projeta apenas um pouco.

Vale a pena notar que essas imagens são notavelmente diferentes da série Oppo Find X5 devido a esta primavera. Esse telefone parece ter uma caixa de câmera de formato estranho, como você pode ver nessas imagens vazadas recentemente.

Escrito por Maggie Tillman.