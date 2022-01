Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que as últimas adições da Oppo à série Find X sejam lançadas em março de 2022.

Embora pouco tenha sido revelado oficialmente, mais vazamentos surgiram revelando as principais especificações.

Os novos telefones são chamados de Find X5 e Find X5 Pro, muitos esperavam que a nova série fosse chamada Find X4, mas o número quatro é considerado azarado na China e provavelmente será evitado.

Informamos anteriormente que esperamos ver o MediaTek Dimensity 9000 nos dispositivos Find X 2022, mas esse último vazamento tem outras ideias.

O Tipster Digital Chat Station e Abhishek Yadav revelaram as supostas especificações do Find X5 Pro no Twitter.

In Morning Digital Chat Station compartilhou sobre #OPPO Find X5 Pro, mas depois ele excluiu ( https://t.co/GlYBoL666M )



PFEM10

LTPO AMOLED 2.0 de 6,7" 2K

Taxa de atualização de 120Hz

32MP IMX709

50MP IMX766 OIS + 50MP IMX766 + 13MP

Snapdragon 8 Gen1 + MariSilicon X

5000mAh

80W

50 watts sem fio pic.twitter.com/1Yv1uSPOBY — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 12 de janeiro de 2022

Se o vazamento for algo a seguir, veremos um AHD + AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz.

Para mantê-lo funcionando sem problemas, o dispositivo é alimentado pelo processador Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm e pelo chip MariSilicon X da Oppo.

O aparelho vem com uma bateria de 5.000mAh e suporta carregamento rápido de 80W e carregamento sem fio de 50W.

A parte traseira abriga um conjunto de câmeras triplas, alojado no solavanco incomum revelado em um vazamento anterior.

Espera-se que sejam uma câmera principal de 50MP com OIS, 50MP ultra-wide e um sensor adicional de 13MP.

A câmera frontal é um design perfurado com um sensor de 32MP, para manter essas selfies ainda mais nítidas.

O dispositivo terá um leitor de impressão digital na tela e executará o Android 12 imediatamente.

As especificações completas e a data oficial de lançamento ainda não foram reveladas. O aparelho parece ter um ótimo desempenho no papel, mas ainda não temos certeza sobre o impacto incomum da câmera.

Escrito por Luke Baker.