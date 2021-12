Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Oppo é uma marca de telefone que não tem medo de experimentar. Precisa de provas? Basta olhar para a câmera em seu próximo carro-chefe.

OnLeaks, em colaboração com Prepp.in , publicou renderizações do próximo Oppo Find X5. (Presumivelmente, a Oppo está pulando o X4, já que o número 4 é geralmente evitado na China.) Não está claro se o modelo retratado é um X5 padrão ou uma versão profissional, mas uma coisa é certa: o impacto da câmera não é o impacto típico da câmera . Em vez de ter uma caixa quadrada, é angular, criando uma forma única.

Os renderizadores também mostram claramente dois sensores grandes e um terceiro menor acima do flash. Para referência, o predecessor do telefone, o Find X3 , tinha três sensores grandes e um pequeno. Isso significa que o Find X5 parece estar se livrando de um sensor de câmera, possivelmente a lente do microscópio.

Além do módulo de câmera de formato estranho, o telefone é muito semelhante ao Find X3. A tela e o design geral são muito familiares.

O Find X5 deve apresentar uma tela de 120 Hz de 6,78 polegadas, 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. Atualmente, ele também deve ser executado em um chipset MediaTek Dimensity 9000. No entanto, todos os modelos da série Find X3 exibiam chips Snapdragon. Portanto, seria de se supor que o Find X5 Pro fosse lançado com um chipset Snapdragon (provavelmente o 8 Gen 1), mas este último relatório sugere o contrário.

O Oppo Find X5 possivelmente será anunciado no início do próximo ano, em março. Fique ligado no Pocket-lint para obter as atualizações mais recentes da nova série.

