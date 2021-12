Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em meados de novembro de 2021, quando a MediaTek anunciou seu principal processador, Dimensity 9000 , a fabricante de chips taiwanesa não revelou os principais parceiros de próxima geração que utilizariam seu hardware de primeira linha.

Um mês depois desse anúncio e tudo mudou: a Oppo revelou que será o primeiro fabricante de telefones a apresentar o Dimensity 9000 em seu dispositivo Find X de próxima geração em 2022.

Precisamente qual dispositivo será está em debate, no entanto, já que a Oppo também acaba de revelar seu próprio MariSilicon interno, que supostamente estará presente na próxima série Find X4. Isso, no entanto, é um processo NPU (unidade de processamento neural) de 6 nm projetado para processamento de imagem. Não há nenhuma razão distinta para que o NPU da Oppo não possa se comunicar com a CPU de processo 4nm da MediaTek naquele dispositivo.

Então, por que o uso do Dimensity 9000 é interessante? Por causa de alguns dos recursos do título, ele facilita. Com suporte para resoluções de câmera de até 320 megapixels, o Oppo Find X4 poderia apresentar a câmera móvel de mais alta resolução que já vimos? Também há suporte para taxa de atualização de tela de até 144 Hz (em resolução WQHD +), sugerindo que o aparelho principal também poderia utilizar um painel de superfluido.

Melhor smartphone 2021: Testamos, avaliamos e classificamos os principais telefones celulares disponíveis para compra Por Chris Hall · 16 Dezembro 2021

No entanto, não é apenas a Oppo que está apoiando o mais recente carro-chefe da MediaTek, com a Redmi confirmando que o K50 também abrigará o Dimensity 9000. Isso é particularmente interessante porque esse aparelho será, em essência, uma variação do Xiaomi 12 - o último dispositivo que já está confirmado usar o Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm .

Além disso, há suporte oficial da Vivo e Honor , embora precisamente em qual dos aparelhos de 2022 dessas empresas ainda não esteja claro (estamos supondo X80 Pro + e View 50). Mas mostra uma coisa: a ascensão da MediaTek na hierarquia é muito real e, no Dimensity 9000, a empresa tem uma perspectiva muito real de mostrar como pode ser um grande lançador.