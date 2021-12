Telefone dobrável Oppo Find N revelado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo vai lançar oficialmente seu primeiro smartphone dobrável carro-chefe no dia 2 de seu evento Oppo Inno Day na próxima semana. No entanto, como agora é tradicional para a empresa, ela está provocando o dispositivo antes disso.

Além de postar um breve clipe do Oppo Find N no Twitter, o diretor de produto Pete Lau (ex-OnePlus) escreveu uma carta aberta detalhando alguns de seus recursos.

O Oppo Find N está em desenvolvimento há quatro anos, afirma ele, com o primeiro protótipo construído em abril de 2018.

A empresa não queria lançar um modelo de consumidor até que fosse útil e robusto, no entanto, algo que agora acredita ser o caso: "Com o Find N, resolvemos os principais pontos fracos em smartphones dobráveis anteriores, como o vinco na tela e durabilidade geral do dispositivo, inventando talvez os melhores designs de dobradiça e tela disponíveis hoje. Estamos ansiosos para realmente levar a experiência da tela dobrável para a frente ", escreve Lau.

O telefone em si será totalmente explicado em 15 de dezembro no Dia Oppo Inno. Esperamos hospedá-lo aqui no Pocket-lint mais perto da hora .