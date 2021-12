Oppo Find N é o primeiro telefone dobrável do consumidor da marca

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo tem trabalhado em telefones dobráveis por um tempo, mas não ficou feliz o suficiente com os resultados para lançar um dispositivo publicamente. Vimos patentes oficiais e até fotos de protótipos em 2019, mas nada apareceu. Agora isso está definido para mudar.

Hoje, a empresa revelou o Oppo Find N, seu primeiro carro-chefe dobrável e a versão disponível ao público do Oppo Peacock que vimos vazou em novembro.

Ao criar o Oppo Find N, a empresa disse que se propôs a garantir que vários recursos-chave fossem alcançados. A saber, que tinha uma "boa sensação à mão", uma proporção de aspecto de paisagem satisfatória, dobradiça sólida e uma "tela serena", junto com várias inovações de software.

No modo de telefone padrão, o Oppo Find N tem uma tela Full HD de 5,49 polegadas com proporção de 18: 9, mas desdobre-a e você terá uma tela OLED de 7,1 polegadas com LTPO de 120 Hz, brilho de pico de 1.000 nits e aspecto de 8,4: 9 Razão.

Oppo diz que o telefone é cuidadosamente construído com uma estrutura de 12 camadas encimada pelo Gorilla Glass Victus para garantir uma qualidade de construção sólida, vinco mínimo na parte dobrável da tela e um sistema de dobradiça capaz também. De fato, os testes mostram que Find N pode gerenciar pelo menos 200.000 dobras sem problemas.

Ele também foi projetado para ser usado no chamado modo FlexForm, onde você pode dobrá-lo de 50 a 120 graus e usá-lo dessa forma. Imagine abrir um laptop e você terá uma ideia de como isso funcionará.

Por dentro, ele possui algumas especificações decentes também com um chipset Qualcomm Snapdragon 888 , até 12 GB LPDDR5 Ram + 512 GB de armazenamento UFS 3.1 e uma bateria de 4.500 mAh. O Oppo Find N também possui carregamento rápido SuperVOOC de 33W, AirVOOC de 15W e carregamento sem fio reverso de 10W.

Em termos de câmera, o Oppo Find N possui uma configuração de câmera tripla que inclui um sensor principal Sony IMX 766 de 50 MP, uma lente ultra-grande angular de 16 MP e uma teleobjetiva de 13 MP. Existem também câmeras selfie em ambos os monitores. Um destaque interessante aqui é se você estiver tirando fotos de amigos, você pode usar o telefone em sua forma desdobrada e a tela externa pode mostrar o que você está vendo, para que eles posem como quiserem.

Como o telefone pode ser desdobrado, ele também pode ser usado como uma espécie de tripé. Desdobre-o e use a dobradiça para obter o ângulo certo para fotos sem as mãos, incluindo lapso de tempo e fotos do céu noturno.

Os jogadores também ficarão satisfeitos em saber que há também um motor linear X-Axis para sons de jogos e alto-falantes estéreo com Dolby Atmos .

O Oppo Find N está sendo lançado na China primeiro, sem nenhuma palavra sobre se ele estará mais amplamente disponível depois.