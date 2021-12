Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo confirmou que seu próximo telefone carro-chefe contará com o processador Snapdragon 8 Gen 1 .

A Qualcomm anunciou seu novo chipset durante o 2021 Snapdragon Tech Summit e a marca chinesa estará entre as primeiras a usá-lo em um aparelho.

O telefone, diz Oppo , será revelado e lançado no primeiro trimestre de 2022.

"Estamos empenhados em trazer smartphones 5G de ponta para os consumidores, como a série Find X3, por isso estamos muito satisfeitos com o lançamento da plataforma móvel Snapdragon 8", disse o vice-presidente de vendas no exterior da Oppo, Scott Zhang .

"A Oppo mantém um relacionamento próximo com a Qualcomm Technologies e acreditamos que a nova plataforma móvel trará melhorias imensas e desempenho poderoso para a próxima geração de smartphones emblemáticos."

Não há outros detalhes oficiais sobre o dispositivo no momento, embora haja rumores de que um sucessor do Find X3 Pro está nos planos para um lançamento em março. O Find X4 Pro, como é provável que seja chamado, se encaixa no faturamento "carro-chefe" e, assim como o novo chipset Snapdragon, vem com carregamento de 80W.

Também é alegado que terá uma tela 6,7 AMOLED 1440p, com uma taxa de atualização de 120Hz.

