Telefone dobrável Oppo Peacock pode ser lançado em dezembro

(Pocket-lint) - A Oppo pode lançar seu primeiro telefone dobrável para o consumidor já no mês que vem.

A marca já se envolveu com telas OLED dobráveis antes - principalmente em seu aparelho conceito Oppo X 2021 no início deste ano - mas o Oppo Peacock, como atualmente tem o codinome, pode ser lançado em dezembro.

Uma postagem no site de fórum chinês Weibo afirma que ela precederá outro codinome dobrável Butterfly.

Uma imagem mostrando um pavão acompanhou a postagem, embora não tenhamos certeza de sua origem. Várias especificações também foram detalhadas.

De acordo com o vazamento, o dispositivo dobrável Oppo Peacock será equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 888. Ele também terá uma tela 2K de 8 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz quando desenrolado.

Ele terá um carregamento rápido de 65 W, é dito, além de uma bateria de 4.500 mAh.

Algumas câmeras também foram listadas - uma de 32 megapixels, a outra de 50 megapixels - mas não sabemos em que direção elas serão exibidas. Presumimos que o maior está na parte traseira, embora também possa estar voltado para a frente quando desdobrado.

Sem dúvida vamos descobrir em breve se a data de lançamento é digna de crédito. Também duvidamos que ele acabe sendo chamado de Peacock como um produto de consumo - mais provavelmente, o Oppo Fold. Avisaremos você mais quando o fizermos.