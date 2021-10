Oppo ColorOS 12: Recursos, data de lançamento e tudo o mais que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - ColorOS é a versão da Oppo de um skin personalizado para o Android. Um que ele pré-carrega para todos os seus telefones fora da caixa, mas com a próxima versão há um pouco mais de intriga. No início de 2021, foi anunciado que OnePlus e Oppo estariam lançando um sistema operacional unificado em todos os seus dispositivos.

Isso significa - com o ColorOS 12 e o Oxygen OS 12 (já anunciado) - provavelmente veremos as linhas antes distintas entre os dois ficarem muito borradas. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o ColorOS 12, desenvolvido - é claro - no Android 12 .

Lançamento em dezembro de 2021

Estará disponível para 110 telefones até o final de 2022

Dependendo do seu dispositivo, quando você obter o software será diferente. No entanto, o lançamento começa em dezembro de 2021 para o Find X3 Pro , com outros dispositivos recebendo a atualização em algum ponto em 2022. O plano é ter todos os dispositivos incluídos executando o software até o final desse ano.

Um dos grandes focos da Oppo para ColorOS 12 é tornar o design mais inclusivo para diferentes regiões e idiomas. Isso significa ajustar o espaçamento e o design para que, quando os títulos dos aplicativos apareçam em idiomas com frases e palavras mais longas, eles se encaixem naturalmente.

Oppo também trabalhou em suas traduções para vários idiomas para torná-los mais precisos, especialmente holandês e russo. É oferecido em até 67 idiomas, com interface de usuário e layout de conteúdo adaptados para cada um.

O layout de informações das várias interfaces de aplicativos foi reordenado para torná-los mais intuitivos e simples de usar. Além disso, ele se tornou mais adaptável para que possa se ajustar a qualquer tamanho e escala de telefone. Isso sugere que o Oppo acabará lançando um telefone para as massas com uma tela dobrável / flexível, onde o tamanho da tela muda.

Como o OxygenOS 12, os ícones de aplicativos na nova versão do ColorOS terão um elemento 3D sutil para torná-los menos planos. A personalização ainda é possível, com mais formas e tamanhos pré-instalados do ícone do aplicativo, incluindo os ícones clássicos de materiais do Google.

No Android 12, quando você altera o papel de parede, a cor de destaque de sua IU também muda. No ColorOS, há algo bastante semelhante. Você pode escolher um tema de cor na tela de personalização ou optar por escolher quatro cores diferentes do papel de parede da tela inicial aplicado e usá-las como tema.

Talvez algo que deveria ter existido muito antes: Painel de controle da bateria. Ele permite que você veja em detalhes quanta energia seu telefone está usando ao longo do dia, para que você possa identificar qualquer dreno de energia significativo e ver quais aplicativos podem estar consumindo muito do suco da bateria.

Isso inclui uma opção de economia de energia com um toque que permite fechar rapidamente todos os aplicativos que detecta que estão usando muita energia, impedindo-os de consumir sua preciosa bateria quando não precisam. Existem também outras opções rápidas, conforme listado por Oppo: "desabilitar atividades em segundo plano, habilitar brilho automático, desabilitar modo de alto desempenho, desabilitar 5G, desabilitar taxa de atualização de 120 Hz / 90 Hz, desabilitar GPS, definir o tempo de desligamento automático da tela para 30s , desativando a iluminação de borda e muito mais. "

Como parte de seus esforços para tornar o ColorOS mais inclusivo e acessível, há uma nova opção no menu de calibração do visor que permite aos usuários criar um perfil personalizado de cores aprimorado com base em como veem as cores. Para ativá-lo, você executa um teste simples de visão de cores que avalia como você vê as cores. Ele pode então determinar se você precisa que um aprimoramento de visão de cores seja aplicado.

Uma das maiores - ou pelo menos mais importantes - mudanças é que o software é mais rápido, mais suave e usa menos bateria. Oppo diz que ocupa 30 por cento menos memória do que o ColorOS 11 e que também pode levar a um aumento de 20 por cento na duração da bateria.

Além do mais, usando uma técnica chamada desacoplamento de código, evita a fragmentação da memória, o que a mantém suave e rápida por um longo período de tempo. Isso deve significar que o desempenho do hardware do seu telefone diminui apenas 2,75% em três anos. Resumindo: ainda deve parecer rápido e suave 2-3 anos depois de comprado.

Este parece ser um recurso que muitos fabricantes estão tentando implementar recentemente. O PC Connect permite que você conecte seu telefone ao desktop ou laptop Windows e use-o para controlar o telefone. Quando ele for iniciado - mais tarde no ColorOS 12.1 -, será necessário fazer o download apenas de um aplicativo para o seu PC, e então você pode se conectar sem fio.

Isso permite enviar fotos e arquivos de mídia do telefone para o PC rapidamente. Usando velocidades de até 45 MB / s, você poderá transferir cerca de 500 fotos em um minuto.

A versão do Android 12 do Google vem com muitos recursos novos, muitos dos quais estão sendo incluídos no ColorOS 12. Isso significa que você obtém o painel de privacidade, além de indicadores de microfone e câmera para avisar quando um aplicativo os está usando. Ele também inclui novos recursos de acessibilidade adicionados ao Android 12.

Outro foco importante era ficar mais perto do estoque do Android, reduzindo o número de aplicativos pré-instalados e para coisas como Mensagens, Telefone e Contatos, usando os aplicativos do Google em vez dos seus próprios. Isso também significa, infelizmente, que não há um aplicativo Relax pré-instalado.

Se você tem um telefone Oppo dos últimos anos, a resposta é provavelmente: sim. A Oppo tem planos ambiciosos de lançar o software em 110 modelos diferentes até o final de 2022.

Os dispositivos incluídos no plano de implementação visto pelo Pocket-lint incluem:

Encontre X3 Pro

Encontre X3 Neo

Encontre X3 Lite

Encontre X2 Pro

Encontre X2 Neo

Encontre X2 Lite

Encontre X2

Reno 6 Pro

Reno 6

Reno 4 Pro

Reno 4

Reno 4 Z

Reno 10x Zoom

A94

A74 5G

A73

A74

A54s

A53

A53s

A16s