Oppo revelará ColorOS 12 em 11 de outubro, lançando para 110 modelos de telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o Android 12 sendo empurrado para smartphones Pixel nas próximas semanas, não é nenhuma surpresa que os fabricantes de Android de terceiros agora estão ansiosos para mostrar o que estão trabalhando para o novo sistema operacional.

OnePlus já anunciou algumas das mudanças que virão para seu software OxygenOS com Android 12, e Oppo está prestes a fazer o mesmo.

O popular fabricante chinês de smartphones vai revelar a próxima versão do ColorOS em um evento de lançamento global dedicado. Você poderá assisti-lo ao vivo no canal ColorOS a partir das 10h BST do dia 11 de outubro.

Em um comunicado à imprensa, a empresa afirmou que ColorOS 12 terá um "design customizável e acessível", além de incluir recursos que aumentam o desempenho.

Não nos deu mais nenhuma visão sobre a aparência e os recursos do software em si, mas há algumas outras informações importantes incluídas no comunicado à imprensa.

ColorOS 12 será - eventualmente - implementado em mais de 110 modelos de smartphones Oppo, alcançando cerca de 150 milhões de usuários. Porém, dependendo do modelo que você possui, o tempo de implementação será diferente.

Durante o evento, Oppo também delineará seu plano para suporte de atualização daqui para frente, e é uma ótima notícia, especialmente para os usuários da série Find X carro-chefe.

Qualquer pessoa com um dispositivo da série Find X receberá três atualizações de software principais. Isso significa que se você tiver o Find X3 Pro executando o Android 11, receberá esta atualização, seguida pelo ColorOS 13 e 14, levando-o a 2023. Os telefones das séries Reno, F e K terão duas atualizações principais do Android.

Além do mais, todas as quatro séries de telefones receberão patches de segurança por quatro anos, enquanto a série A de orçamento terá três anos de atualizações de segurança.

ColorOS 12, é claro, será a primeira versão do ColorOS baseada na plataforma unificada que tanto Oppo quanto OnePlus estarão rodando em seus smartphones a partir do próximo ano. Como o OnePlus já mostrou alguns detalhes dessa plataforma, será interessante ver como eles são diferentes.

