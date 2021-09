Oppo trabalhando em um Find X3 Pro clássico inspirado na Kodak?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazamento recente afirma que a Oppo está trabalhando em uma nova versão de seu telefone carro-chefe ou - mais especificamente - parece que a Oppo está fazendo uma versão especial do Find X3 Pro .

Embora muitos relatórios especulem que a Oppo e a Kodak estão trabalhando juntas em um telefone, não é assim que aparece na postagem original.

Digital Chat Station - um vazamento regular no Weibo - diz que há uma nova versão de um carro-chefe da Oppo chegando, com um design que presta homenagem a uma câmera Kodak clássica.

Traduzido para o inglês usando o Google Translate, lê-se: "A nova versão da Green Factory Flagship está chegando. O design homenageia a Kodak, com uma pequena dica com a imagem. Outras imagens ainda são o clássico 50mp IMX766 dual main camera + 13mp 2x telefoto + microscópio 3mp. "

O nome do telefone não foi traduzido corretamente, mas olhando a lista de sensores no final da postagem, é idêntico ao Find X3 Pro.

Isso nos sugere que o boato é que a Oppo está fazendo um Find X3 Pro com um design diferente. Isso certamente faria mais sentido do que Oppo trabalhando com uma empresa de câmeras há muito falecida no hardware real de seu telefone.

Pode ser uma abordagem semelhante a como vimos vinculações de marca antes, como os telefones da Oppo Lamborghini e da edição Barcelona , os telefones OnePlus McLaren F1 , JCC ou Star Wars e os modelos recentes da Realme Master Edition .

Muitas vezes essas edições especiais são limitadas ou estão disponíveis apenas em mercados selecionados, então, se esse boato for verdade, pode ser uma situação semelhante aqui.

Esse - é claro - é o ponto crucial. Até que seja oficialmente anunciado, é apenas um boato, então talvez não tenha muitas esperanças ainda.