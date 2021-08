Oppo lançará a série Reno 6 em 7 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo anunciou que apresentará sua próxima iteração de dispositivos da série Reno em 7 de setembro e, como outros dispositivos Reno no passado, parece que os mercados de lançamento serão um pouco limitados.

A série de telefones incluirá o Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G e Reno Z 5G, e será lançada nos mercados MEA (Oriente Médio e África), o que significa que não parece provável que eles estejam disponíveis na Europa ou no Reino Unido desta vez.

Como você já pode dizer pela nomenclatura, todos os três telefones serão equipados com 5G e - se as linhas Reno anteriores forem um indicador - o modelo Z será o mais barato, seguido pelo Reno 6 normal e então pelo mais caro Pro modelo.

Uma razão pela qual eles não parecem estar sendo lançados na Europa pode ser devido às semelhanças com os modelos da série Find X. Do ponto de vista de design e especificações, houve semelhanças impressionantes entre os telefones da série Find X e Reno no passado, e este ano parece que o mesmo está acontecendo novamente.

Pelo que a empresa mostrou do Reno 6 Pro, parece que é essencialmente uma versão ajustada do Find X3 Neo . Isso inclui o design e equipá-lo com o mesmo carregamento rápido de 65W. Outros recursos incluem efeitos bokeh em vídeos de retrato e um recurso de iluminação AI em vídeo.

A família Reno 6 será lançada em 7 de setembro, quando descobriremos todos os detalhes dos produtos.