Agora a Oppo confirmou sua tecnologia rival MagSafe - MagVOOC

(Pocket-lint) - A Oppo seguiu a Realme na confirmação de sua própria tecnologia de carregamento para rivalizar com o MagSafe da Apple.

Chamado de MagVOOC, ele funciona exatamente da mesma maneira - fornecendo carregamento sem fio por meio de um carregador magnético tipo disco que se encaixa na parte de trás do telefone.

Ele foi demonstrado durante o evento Smart China Expo 2021 esta semana.

"A Oppo está realizando continuamente nossa implantação estratégica no campo de IoT e em áreas mais amplas em relação à Internet da Experiência, com o objetivo de capacitar os clientes em uma variedade de cenários", disse o presidente de produto de smartphone da empresa, Henry Duan (conforme relatado por MySmartPrice ).

“Com as novas tecnologias de carregamento de flash magnético e conectividade no carro, estamos fazendo o nosso melhor para aprimorar a experiência do cliente em todos os aspectos”.

Ainda não sabemos muitas das especificações, mas parece que o carregador MagVOOC é capaz de carregar 20W.

Também imaginamos que ele use grande parte da mesma tecnologia do MagDart da Realme , considerando que ambas são empresas sob a égide da BBK Electronics. Na verdade, certamente é apenas uma questão de tempo até que o parceiro de estabilidade OnePlus anuncie sua própria versão também.

O sistema Realme foi mais desenvolvido até hoje, pois inclui um banco de energia remoto, carteira e outros acessórios. Realme também o mostrou trabalhando com um dispositivo conceitual.

Ainda não há notícias de quando o MagVOOC da Oppo poderá ser colocado à venda.