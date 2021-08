As futuras câmeras de telefone da Oppo utilizarão OIS de cinco eixos e incríveis recursos de zoom óptico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Oppo anunciou uma série de novos desenvolvimentos de câmeras que veremos lançados em smartphones no futuro, e deve ver Oppo manter sua posição como um dos líderes no campo.

Dois desenvolvimentos importantes mencionados durante o evento Future Imaging incluem um zoom de periscópio atualizado e a tecnologia de deslocamento do sensor para estabilização.

O primeiro deles verá os telefones Oppo equipados com um zoom de periscópio que pode oferecer zoom óptico contínuo entre distâncias focais de 85-200 mm. Presumindo que a configuração de zoom 1x na câmera principal está definida para algo como um equivalente a 26 mm, isso significaria zoom óptico entre 3,3x e 7,7x.

Embora tenhamos visto muitos telefones oferecerem duas distâncias focais de "zoom óptico" antes, não há muitos que conseguem isso usando uma única câmera. Em vez disso, geralmente vemos uma câmera dedicada 2x ou 3,3x e outra lente oferecendo zoom 5x ou 10x.

Com a tecnologia de zoom contínuo da Oppo, seremos capazes de fazer zoom suavemente entre esses dois níveis de zoom óptico com a mesma câmera. Uma tecnologia chamada Sensor de magnetorresistência de túnel (TMR) permite que as lentes dentro do modelo de câmera do periscópio se movam suavemente.

Além disso, a Oppo está desenvolvendo o que chama de sistema "OIS de 5 eixos" para suas câmeras primárias, que usa tecnologia de mudança de sensor, semelhante ao iPhone 12 Pro Max .

Pense nisso como uma versão para telefone da estabilização no corpo usada por muitas câmeras dedicadas modernas. Usando motores de rolamentos de esferas, o próprio sensor pode se mover horizontalmente, verticalmente e pode rolar, e funciona em conjunto com um algoritmo de IA para compensar qualquer movimento. Isso significa que as fotos em pouca luz e no modo noturno serão mais nítidas e menos propensas a desfocar com tremores.

Oppo diz que sua tecnologia OIS estará disponível em smartphones a partir do primeiro trimestre de 2022, o que sugere que provavelmente a veremos no seguimento do Find X3 Pro de 2021 .

Outra tecnologia anunciada pela Oppo é o seu próprio sensor de câmera. Diz-se que seu novo sensor RGBW (Vermelho, Verde, Azul, Branco) captura mais luz e reduz o ruído. Ele usa um método popular de agrupamento de pixels 4 em 1 para capturar cores, detalhes e luz mais precisos, além de usar alguns algoritmos sofisticados para melhorar a pele, as texturas e o contraste.

Com tudo isso e a câmera sob o display anunciada anteriormente sendo mostrada, Oppo está claramente ansioso para se retratar como a cabeça do jogo de câmera móvel.

Claro, a prova do pudim - como sempre - está em comê-lo. Isso significa que precisaremos esperar até que tudo isso chegue a um produto lançado oficialmente antes de podermos ver se alguma coisa é tão emocionante quanto Oppo está fazendo parecer.

Conforme mencionado, a nova tecnologia OIS será um telefone no início do próximo ano, enquanto o novo sensor RGBW estará disponível em um telefone a partir do final de 2021.