Oppo Encontre dicas e truques do X3 Pro: 15 recursos incríveis do ColorOS 11 para experimentar

(Pocket-lint) - O mais recente telefone carro-chefe da Oppo é excelente, em quase todas as formas imagináveis. E como sempre é o caso do Oppo, a skin do ColorOS Android com a qual ele é carregado está cheia até a borda com muitos recursos excelentes. Alguns deles ajudam a tirar o melhor proveito do seu telefone, e outros são úteis apenas para saber.

Se você quiser saber como acessar aquela câmera de microscópio maluca, tirar uma captura de tela com três dedos ou fazer sua própria animação de exibição sempre ativa, vamos detalhar nossas dicas para você. Assista ao vídeo abaixo ou apenas siga o guia escrito, o que for mais fácil para você.

Pode parecer algo sem importância para ativar, mas com uma tela deste tamanho, chegar ao topo para arrastar para baixo suas notificações pode ser uma dor. E deslizar para baixo em uma tela inicial abre a ferramenta de pesquisa Oppo por padrão.

Para facilitar o acesso às suas notificações, você pode ativar o recurso deslizar para baixo para obter suas notificações.

Aperte a tela inicial e deslize na pequena barra que aparece até ver Mais. Agora toque nele e selecione Deslize para baixo na tela inicial e escolha gaveta de notificação. Agora, sempre que você deslizar para baixo na tela inicial, verá suas notificações e o bloco de configurações rápidas.

O Find X3 Pro tem uma tela nítida e rápida, mas a resolução máxima e as taxas de quadros não são ativadas por padrão. Para habilitá-los, acesse Configurações> Tela e brilho e role para baixo até Mais. Toque nele e na próxima tela você verá as opções Resolução da tela e Taxa de atualização da tela. Para escolher as configurações máximas, defina a resolução da tela como QHD + e a taxa de atualização como Alta.

Assistir a conteúdo HDR geralmente resulta em uma imagem mais escura, então, para iluminá-la, você pode alternar para o modo de vídeo HDR iluminada. Você o encontrará em Configurações> Tela e brilho na opção de menu Mais, assim como as configurações de resolução e taxa de quadros.

Como o True Tone do iPhone, o Find X3 Pro pode ajustar seu equilíbrio de branco automaticamente dependendo da luz ambiente na área em que você está. Permaneça no menu de configurações de tela principal e alterne o botão para Nature tone display. Isso significará - mais frequentemente do que você pode notar uma temperatura de tela mais quente -, mas você deve notar que ele reage um pouco como o papel faria sob a luz ambiente.

O display sempre ligado é um ótimo recurso, mostrando um relógio constante, bem como quaisquer notificações que você tenha esperando enquanto o telefone está no modo de espera. Mas com a última versão do ColorOS da Oppo você pode criar o seu próprio.

Vá para Configurações> Personalização e selecione Sempre em exibição. Toque no ícone de adição no canto superior e agora escolha o estilo de sempre em exibição que você deseja na lista pop-up.

Na próxima tela você pode escolher os detalhes mais finos, se você escolher um padrão personalizado, você desenha com o dedo na tela criando uma animação um pouco como um espirógrafo. Você também pode escolher a cor, a forma e o estilo do pincel. Toque em próximo e agora escolha o estilo do relógio, a cor do texto e as outras informações que deseja exibir.

Como a tela sempre ativa, você pode personalizar a animação da impressão digital que é exibida quando você desbloqueia o telefone. Permaneça na tela de personalização e escolha Animação do ícone de impressão digital. Existem oito para escolher, então selecione o que você gosta e volte para salvar.

Um recurso interessante é a capacidade de iniciar rapidamente um aplicativo imediatamente após desbloquear o telefone. Se você tem um aplicativo que deseja acessar de forma rápida e fácil, isso é muito útil.

Portanto, vá para Configurações> Ferramentas de conveniência> Início rápido e ative-o. Agora toque no botão Editar e escolha quaisquer funções de atalho ou aplicativos que você deseja acessar. Por exemplo, você pode fazer com que ele vá diretamente para criar um novo evento de calendário ou compor uma nova mensagem de texto ou apenas iniciar seu aplicativo de lista de tarefas para anotar um lembrete rápido.

Para usá-lo, toque e segure o sensor de impressão digital ao desbloquear o telefone e mantenha-o pressionado até ver os atalhos aparecerem. Agora deslize para o aplicativo ou função que deseja iniciar.

Para fazer uma captura de tela rapidamente, você pode deslizar para baixo com três dedos em vez de fazer qualquer combinação de botão. Se não funcionar para você, pode não estar ativado ainda. Vá para Configurações> Ferramentas de conveniência> Gestos e movimentos. Agora ative a opção Deslize para baixo com 3 dedos para fazer uma captura de tela.

Se desejar, você pode fazer com que a tela do seu telefone seja ativada sempre que você pegar o telefone. No mesmo menu de configurações de Gestos e Movimentos da última dica, certifique-se de que a opção Raise to Wake esteja habilitada. Agora, sempre que você pegar o telefone, a tela se iluminará.

O Oppo tem gravação de tela em seu software mais recente, mas o mais impressionante é que você pode gravar a si mesmo com a câmera frontal ao mesmo tempo se ativá-la. Vá para Configurações> Ferramentas de conveniência e Gravação de tela. Agora toque na opção câmera frontal e você vai gravar a si mesmo ao mesmo tempo em que grava a tela. Você aparecerá em uma pequena janela circular assim que iniciar a gravação e poderá arrastá-la para qualquer lugar da tela.

Atualmente, esse é um recurso padrão em muitos telefones Android, mas você pode iniciar o Google Assistente pressionando o botão liga / desliga por meio segundo. Basta ativar a opção em Configurações> ferramentas de conveniência.

Se você quiser saber quantas notificações você tem esperando por você em vez de ter uma coleção de ícones de aplicativos na barra de status, você pode habilitar isso. Vá para Configurações> Notificação e barra de status e agora toque em Ícones de notificação e escolha Contagem de notificações na lista.

Um dos nossos recursos favoritos do ColorOS é o aplicativo Relax, que nos ajuda a dormir à noite quando estamos pensando demais * em gestos descontrolados * sobre tudo. Abra o Oppo Relax e toque no ícone que se parece com faders do mixer. Aqui você pode adicionar camadas de som e ajustar o volume para se adequar a você. Para remover qualquer um que você não goste, basta pressionar e segurar o som e tocar no pequeno X para removê-lo.

Abra a câmera, toque em Mais e escolha Microscópio. Agora você precisa de uma mão realmente firme para se aproximar do assunto. É difícil focalizar corretamente, mas os efeitos são muito divertidos.

Oppo tem um modo de vídeo noturno em seu telefone mais recente. Para habilitá-lo, inicie a câmera e escolha a opção de vídeo. Agora toque no botão AI no painel lateral, e a quantidade de luz e brilho aumentará dramaticamente. Infelizmente, a estabilização sofre um pouco, então é melhor apenas tirar fotos estáticas ou panorâmicas suaves.

Então aí está. 15 dicas para ajudá-lo a obter o máximo do seu telefone Oppo carro-chefe.

Escrito por Cam Bunton.