Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo retirou os panos de sua mais recente série de smartphones líder de linha e, para este ano, há uma ligeira reformulação na abordagem adotada em 2020 com a série Find X2 .

O carro-chefe da família Find X3 é - é claro - o Find X3 Pro, e ele tem praticamente todas as especificações de ponta que você espera encontrar em um telefone ultra-premium.

Como havia vazado nas semanas que antecederam o lançamento, o design se afasta da aparência entediada de câmera em um retângulo protuberante usada por todos os outros fabricantes de smartphones.

Em vez disso, a Oppo usou um pedaço de vidro e o curvou para formar uma rampa contínua até a caixa da câmera.

A tela de 6,7 polegadas na frente tem resolução QHD + e ligeiramente curvada nas bordas, mas - mais importante - pode atingir taxas de quadros de até 120fps com sua taxa de atualização adaptativa de 120Hz.

Com um brilho máximo de 1300 nits e certificação HDR10 +, ele promete ser um painel brilhante para todos os tipos de conteúdo. Quer sejam os programas HDR mais recentes na Netflix ou jogos com alta taxa de atualização na Play Store, você tem tudo para você.

É alimentado internamente pelo mais recente chipset Qualcomm: o Snapdragon 888 . Ele também tem 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB e uma bateria bastante robusta de 4500mAh que pode carregar muito rapidamente com uma conexão com fio de 65W ou suporte sem fio de 30W.

Quanto às câmeras, a Oppo está agitando um pouco as coisas ao colocar o mesmo sensor Sony de 50 megapixels nas câmeras principal e ultra-ampla.

Aqueles unidos por uma câmera de zoom ótico 2x e uma micro lente que funciona um pouco como um microscópio, levando você diretamente para as fibras do tecido ou sub-pixels de uma tela.

Enquanto no ano passado o Neo era alimentado por um chip de gama média, a série X3 mudou essa abordagem e - em vez disso - colocou o principal processador do ano passado dentro.

Isso significa que você tem um processador Snapdragon 865 poderoso dentro, e ele compartilha muitos dos mesmos recursos que o modelo Pro possui. Especificamente, você obtém uma bateria de 4500mAh com carregamento rápido de 65 W com fio, além de 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB.

Você ainda obtém uma tela compatível com HDR10 +, embora - com o telefone sendo menor e mais fino - a tela seja de 6,55 polegadas e FHD + com um brilho máximo de 1100nits.

É 90 Hz, não 120 Hz, e as câmeras na parte de trás também são ligeiramente diferentes. Ele tem a mesma câmera primária de 50 megapixels e zoom telefoto de 13 megapixels, mas uma resolução ultra-larga de 16 megapixels inferior. Ele também possui uma lente macro de 2 megapixels separada.

Quanto ao Lite, esse é o bebê do grupo, mas ainda tem uma tela OLED FHD + 90Hz e atraente em sua faixa de preço. Ele também vem com o incrível carregamento SuperVOOC 2.0 de 65 W com fio.

Sua bateria de 4300mAh tem capacidade menor do que as outras duas e tem o processador Snapdragon 765G muito capaz, mas "apenas" 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

A configuração da câmera é totalmente diferente. Não há câmera com zoom telefoto. Em vez disso, o snapper principal de 64 megapixels é acompanhado por sensores macro e monocromáticos de 8 megapixels ultra-wide e 2 megapixels.

No geral, os três telefones parecem muito atraentes por seus níveis de preço e oferecem um valor melhor do que a geração anterior. Particularmente o Neo e o Lite com seu poder de processamento aprimorado e configurações de câmera.

Escrito por Cam Bunton.