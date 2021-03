Realme GT lançado: potência principal a um preço intermediário

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Realme revelou seu mais recente telefone carro-chefe com preços competitivos, e este tem um nome inspirado em carros esportivos com um espírito a condizer.

O Realme GT apresenta especificações e potência que você normalmente esperaria encontrar na maioria dos telefones de última geração do mercado, exceto que este custa cerca da metade.

Tudo começa com o mais recente processador carro-chefe da Qualcomm: o Snapdragon 888 interno.

Isso, juntamente com o armazenamento UFS 3.1 ultrarrápido e a RAM LPDDR5, significa que ele não é apenas capaz de processar rapidamente, mas que sua memória e armazenamento são lidos e gravados em uma velocidade tremenda.

Você terá 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento ou 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, como parece ser o novo normal para carros-chefe focados em especificações.

Para garantir que não fique muito quente em sua mão, Realme também adicionou um sistema de resfriamento VC de aço inoxidável que usa resfriamento a vapor para dissipar o calor de forma mais eficiente do que o método anterior.

A velocidade e a eficiência não param por aí. A tela - um painel FHD + Super AMOLED de 6,43 polegadas - apresenta taxas de atualização de 120 Hz para garantir que oferece taxas de quadros impressionantes em aplicativos que o suportam, até 120 fps.

Depois, há a bateria e o carregamento que se beneficiam da proximidade do Realme com o Oppo, utilizando o carregamento de flash de 65W (com a marca SuperDart), que pode encher os 4500mAh do vazio em apenas 35 minutos.

Tudo isso envolto em um corpo que fica no seu melhor com o design de dois tons de couro vegan amarelo. Existem também acabamentos de vidro mais tradicionais em azul / prata.

Para ajudar com essa sensação premium, Realme também colocou um novo motor de motor tátil para feedback tátil.

Quanto às câmeras, a parte traseira possui um sistema de três câmeras composto de uma lente primária ampla de 64 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels de baixa resolução.

Realme GT chega às lojas na China com um lançamento global esperado em algum momento de abril. O preço começa em 2799RMB (cerca de US $ 432 / £ 310), o que provavelmente não será traduzido diretamente quando for lançado na Europa, mas você pode ter certeza que será muito mais barato do que carros-chefe com especificações semelhantes de fabricantes de renome .

Escrito por Cam Bunton.