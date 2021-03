Realme 8 Pro com câmera de 108MP

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Realme anunciou detalhes do sistema de câmera que vai alimentar a experiência fotográfica na próxima linha de smartphones.

O Realme 8 Pro - que segue o Realme 7 Pro de 2020 - contará com um sensor de 108 megapixels como sensor principal.

Isso é apenas parte da história, no entanto, já que a Realme fez questão de apontar alguns dos recursos que o sensor habilitou.

O zoom no sensor - que é essencialmente apenas um sensor digital que tira proveito do sensor de alta resolução e alguma IA para processamento - oferece a capacidade de oferecer zoom digital sem perder muitos detalhes.

Além disso, Realme mostrou algumas habilidades avançadas do modo Estrelado que não só permitem tirar fotos das estrelas à noite, mas também pode criar um vídeo de lapso de tempo usando uma coleção dessas fotos e cria o vídeo automaticamente.

A Realme também anunciou que está trazendo tilt-shift e novos filtros de modo retrato diretamente para seu aplicativo de câmera.

Não sabemos muito mais sobre o telefone, exceto o que podemos perceber nos teasers no anúncio da câmera (que você pode assistir abaixo).

A única coisa que se destaca é a grande etiqueta Dare To Leap na parte de trás, e a caixa da câmera mudou para um pequeno quadrado com quatro câmeras.

Ainda não temos certeza do que são essas câmeras adicionais, mas suspeitamos que as outras três são ultra-amplos, sensores de profundidade e macro, como é a norma para sistemas de câmeras quádruplas no mercado de médio alcance.

Espera-se que a Realme anuncie a série Realme 8 de telefones em breve, então não demorará muito para ouvirmos mais sobre eles. Fique atento.

Escrito por Cam Bunton.