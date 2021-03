Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Estamos próximos do final do primeiro trimestre de 2021 e isso significa que podemos esperar que o cenário de tecnologia fique muito agitado em breve. Haverá muitos lançamentos de telefones nos próximos meses, além de muitas novas tecnologias interessantes para descobrir.

Um desses anúncios de tecnologia está vindo da Realme , a antiga submarca Oppo, e está indo ao YouTube para anunciar suas mais recentes inovações em câmeras, que sem dúvida veremos em um smartphone em algum momento no futuro próximo.

2 de março - 9h30 GMT

Transmita no YouTube

Bem aqui, na verdade. Incorporamos o stream do YouTube diretamente no topo desta página para que você possa assistir quando quiser. Ou se preferir ir ao YouTube para participar do bate-papo, você pode encontrar o evento de lançamento aqui .

O evento vai ao ar em 2 de março às 9h30 GMT, o que significa o seguinte para um fuso horário:

São Francisco - 1h30 PST

Nova York - 4h30 EST

Paris / Berlim / Barcelona - 10h30 CET

Mumbai - 15:00 IST

Sydney - 20h30 AEDT

Provavelmente não será um evento muito longo, já que não esperamos que uma grande variedade de telefones seja anunciada.

A resposta curta a essa pergunta é: evolução da câmera. O convite e o anúncio da Realme mencionam especificamente a tecnologia da câmera e não provocou nenhum modelo específico de telefone.

Isso significa que o que provavelmente veremos é uma espécie de pré-visualização do sistema de câmera que será apresentado nos telefones principais da Realme no final de 2021.

Sabemos que será baseado em um sensor de 108 megapixels, mas, fora isso, muito pouco foi dito. No entanto, não imaginamos por um segundo que um sensor é o único anúncio. Estamos interessados em ver como ele utiliza isso para habilitar novos recursos.

A Realme tem crescido como marca nos últimos 12 meses, e um evento como este essencialmente ajuda a criar a impressão de que está promovendo suas próprias inovações, em vez de apenas emprestar do arsenal de tecnologia da Oppo como fazia no passado.

Escrito por Cam Bunton.