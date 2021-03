Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo está pronta para lançar a última geração em sua série de telefones carro-chefe Find X, e para 2021 isso significa que a família Find X3 está prestes a ser anunciada.

O evento - como muitos outros nos últimos 12 meses - será um evento virtual online, o que significa que você pode transmitir e assistir ao evento de lançamento conforme ele acontece.

11 de março - 11h30 GMT

Transmissão ao vivo do YouTube

A resposta curta é que você pode assistir bem aqui. Incorporamos a transmissão ao vivo do Oppo no topo desta página para sua conveniência, mas se quiser assistir no YouTube, você pode ir diretamente para lá para assistir e participar do bate-papo ao vivo.

O evento Awaken Color da Oppo - onde exibirá os telefones Find X3 - terá início em 11 de março às 11h30 GMT. Esta é a aparência de um fuso horário perto de você:

São Francisco - 3h30 PST

Nova York - 6h30 EST

Paris / Berlim / Barcelona - 12h30 CET

Mumbai - 17h IST

Sydney - 22h30 AEDT

Até agora, o que sabemos com certeza é que a Oppo vai revelar o Find X3 Pro, a continuação do excelente Find X2 Pro . Oppo já deixou claro que este telefone tem tudo a ver com o display.

O fabricante divulgou seu sistema de gerenciamento de cores full-path de 10 bits, o que essencialmente significa que será um dos monitores mais bonitos do mercado. Em termos de resolução, taxas de quadros suaves e reprodução de cores, provavelmente veremos um painel impressionante na frente do Find X3 Pro.

Sem dúvida, será um poderoso telefone carro-chefe, e é movido pelo processador Snapdragon 888 , 5G e um sistema de câmera que estará lá com os melhores deles.

Embora não tenha sido confirmado, também é provável que vejamos modelos Find X3 adicionais. Há rumores de que incluirão o Find X3 Neo de gama média superior e o Find X3 Lite, mais acessível.

Ficaríamos surpresos se não houvesse menção a carregamento rápido, atualizações de software e - é claro - devemos descobrir quanto custarão os telefones.

Escrito por Cam Bunton.