Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Além de anunciar seus planos de lançar sua tecnologia de carregamento rápido para empresas parceiras , a Oppo também se juntou à multidão de fabricantes para anunciar uma tecnologia de carregamento de ar sem fio.

Resumindo, isso significa carregamento sem fio onde o telefone não precisa estar em contato com o suporte ou teclado de carregamento sem fio.

O carregamento aéreo sem fio do fabricante foi testado para funcionar no telefone conceito Oppo X 2021. O dispositivo pode carregar até 10 cm de seu tapete de carregamento a uma taxa de 7,5 W, semelhante às velocidades e à potência disponíveis no carregamento sem fio baseado em Qi padrão do iPhone.

Esse intervalo de 10 cm provavelmente será o maior obstáculo para essa decolagem de forma significativa. Pelo menos, em sua condição atual. Embora você não precise ter o telefone na base de carregamento, ainda precisa estar muito perto para que ele funcione.

Além do mais, no vídeo prático (capturas de tela que incluímos aqui e disponíveis para assistir no site MWC 2021 da Oppo ), você pode ver que a pessoa está segurando o telefone propositalmente pelas bordas, sem bloquear a superfície traseira de forma alguma.

A Oppo mostrou seu conceito de telefone móvel pela primeira vez em seu próprio Inno Day, no final de 2020 , e seu último anúncio acrescenta à natureza inovadora do dispositivo.

Com sua tela expansível flexível e Wireless Air Charge, este telefone (ou dispositivo de tela, como Oppo o chama), está lá para mostrar o que é tecnicamente possível com a tecnologia disponível hoje.

Claro, Oppo não é o primeiro fabricante de telefones a anunciar um produto de carregamento aéreo sem fio.

A Xiaomi anunciou sua própria tecnologia Mi Air Charge recentemente e, ao contrário da tecnologia da Oppo, ela pode fornecer apenas 5W de energia. No entanto, tem um alcance muito maior de 5 metros.

Da mesma forma, a Motorola apresentou sua própria solução de carregamento de ar baseada em Qi, que foi demonstrada para trabalhar em distâncias de até 100 cm . Embora, qualquer coisa que bloqueie a linha de visão pareça parar de carregar com essa solução particular.

Claramente então, com seu alcance de 10 cm, a tecnologia da Oppo ainda está longe de ser a solução de carregamento de ar com que sonhamos há anos, onde você pode ficar em qualquer lugar em uma sala com seu dispositivo e ter a bateria recarregada.

Isso é muito cedo, no entanto, e é apenas o começo do que é possível implementar em nossos smartphones. Suspeitamos que a paisagem em apenas 12 meses pode parecer muito diferente e muito mais promissora.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Rik Henderson.