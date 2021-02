Data de lançamento da série Oppo Find X3 e informações sobre a encomenda vazaram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima série de telefones da Oppo , o Oppo Find X3 , está aparentemente quase pronta para ser anunciada e lançada.

Oppo não revelou oficialmente a data de lançamento da próxima série de telefone, mas o vazador Jon Prosser , que tem um histórico mais ou menos, recentemente afirmou saber quando você finalmente conseguirá colocar as mãos na série Find X3. O informante disse que os aparelhos de próxima geração da Oppo estarão à venda em 14 de abril de 2021, após uma revelação de 11 de março de 2021, e você pode esperar para encomendá-los a partir de 31 de março de 2021.

Lembre-se de que Oppo deu a entender através do Weibo que sua nova série Find X3 será lançada em um evento em março de 2021.

Oppo Encontre X3 Pro, Lite e Neo



- Anúncio: 11 de março

- Pré-encomenda: 31 de março

- Lançamento: 14 de abril pic.twitter.com/s7kf9thmD2 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 de fevereiro de 2021

A Oppo é uma das maiores fabricantes de telefones chineses do mundo, e sua linha Find X é seu carro-chefe. A série Oppo Find X2 do ano passado rompeu com o Find X de primeira geração (que consistia apenas em um dispositivo), oferecendo quatro telefones diferentes: o padrão, o Find X2 Pro, o Find X2 Lite e o Find X2 Neo. Este ano, a empresa deve lançar pelo menos três novos smartphones: Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite.

Também houve rumores de um Find X3 padrão.

O Find X3 Pro de 6,7 polegadas e o Find X3 Neo de 6,7 polegadas devem apresentar telas curvas de ponta a ponta, enquanto o Find X3 Lite de 6,4 polegadas deve exibir uma tela plana. Todos os três telefones provavelmente terão um orifício no canto superior esquerdo da tela, de acordo com os vazamentos.

Para mais vazamentos e rumores sobre a série Find X3 da Oppo, confira o guia de resumo do Pocket-lint aqui.

Escrito por Maggie Tillman.