(Pocket-lint) - No final de 2020 , relatamos imagens que vazaram do Oppo Find X3 Pro . Agora, mais coisas vieram à luz sobre o aparelho carro-chefe, seguindo benchmarks que aparecem em uma plataforma de teste em nuvem, de acordo com a GSMArena .

Além da configuração incomum da câmera quádrupla - que já havíamos visto nas imagens que vazaram - o Find X3 Pro apresenta o processador Qualcomm Snapdragon 888 de última geração. Isso certamente ganha o emblema de capitânia.

Os resultados dos testes revelaram outras especificações também. A saber, a (suposta) tela OLED de 6,7 polegadas terá uma resolução de 1440 x 3216, o que pode ser estranho - por que 216 pixels? - mas isso é porque ele se encaixa em uma proporção de 19,5: 9, que está muito na moda. A tela também tem uma taxa de atualização adaptável, de até 120 Hz, para permitir experiências super suaves.

Há mais algumas informações da câmera também, a unidade principal disse produzir resultados de 16 megapixels - se estiver usando um processamento quatro em um, isso sugeriria um sensor de 64 megapixels - e a já relatada em lentes de "microscópio" 25x, que, felizmente, , será uma lente de estilo macro utilizável para fotos em close-up. As outras duas unidades na configuração quádrupla não são detalhadas, mas a expectativa é de dois sensores de 50 megapixels para atender a vários estágios de zoom.

Ao entrarmos em fevereiro, a expectativa é que o Find X3 Pro seja revelado no final do mês - talvez em linha com o Mobile World Congress de Xangai - para uma data de chegada em março.

Escrito por Mike Lowe.