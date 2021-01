Oppo parece que também está trabalhando em uma marca inteligente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ao que parece, as marcas inteligentes estão na moda. A Samsung revelou seu próprio rastreador ao lançar a linha de smartphones Galaxy S21, enquanto os AirTags da Apple são rumores há tanto tempo que todos supomos que possam ser anunciados a qualquer momento.

Oppo é outro fabricante que aparentemente está entrando no trem da campanha publicitária, como uma patente recente sugere que ele também está nos estágios finais de trabalhar em uma nova etiqueta inteligente.

A patente foi registrada em maio de 2020, mas lançada esta semana, e a LetsGoDigital usou suas imagens para criar renderizações de como a tag deveria ser, aproximadamente.

Não é o design mais empolgante, mas a maioria das tags inteligentes não é - o Tile tem uma longa experiência em rastreadores que se parecem muito, embora com algumas opções de cores.

As dimensões da etiqueta não são exatamente claras, mas você imagina que será semelhante aos esforços da Samsung, que medem 4 cm de cada lado. Também é um pouco desconhecido quão amplamente a tag será compatível. A SmartTag só funciona com dispositivos Galaxy , por exemplo, então Oppo pode limitar sua tag a seus próprios telefones também (esperamos que não).

De qualquer forma, a expectativa é que isso possa ser lançado junto com o lançamento do Find X3 pela Oppo, um smartphone que está por vir. Esse lançamento está chegando aproximadamente em março, ao que parece, então não temos que esperar muito para ver se isso foi longe do alvo ou não.

Escrito por Max Freeman-Mills.