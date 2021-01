Oppo Find X3: rumores, data de lançamento, especificações e recursos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No ano passado, a Oppo lançou sua série Find X2, e agora, seu sucessor, a série Oppo Find X3 , começou a vazar.

Oppo é um dos maiores fabricantes de telefones chineses, e sua linha Find X é seu carro-chefe. A série Oppo Find X2 rompeu com o Find X de primeira geração (que consistia apenas em um dispositivo), oferecendo quatro telefones diferentes: O padrão, o Find X2 Pro, o Find X2 Lite e o Find X2 Neo. Então, tudo isso nos faz pensar no que esperar do Oppo Find X3. Aqui, então, está uma olhada em todos os vazamentos até agora.

Oppo já deu a entender através do Weibo que a série Find X3 chegará em um evento em março de 2021. Embora a maioria dos telefones siga cronogramas de lançamento anuais, o mesmo não pode ser dito para as últimas duas gerações de Oppo Find. O primeiro pousou em meados de 2018, enquanto o segundo veio dois anos depois.

Oppo ainda não confirmou as informações de preço. Mas o preço da série Find X2 varia de £ 399 (cerca de US $ 530) para o Find X2 Lite a £ 1.099 (cerca de US $ 1.450) para o Find X2 Pro. É seguro presumir que o Find X3 ficará dentro desses dois preços, dependendo do modelo e das especificações.

Abaixo está um resumo de todos os vazamentos, rumores e recursos confirmados até agora.

Leaker Evan Blass , que tem um histórico incrível, recentemente detalhou a tela do Find X3 Pro. Ele disse que será uma tela de 6,7 polegadas (1440 x 3216), completa com 525ppi e um "Sistema de gerenciamento de cores de caminho completo" (mais abaixo). O telefone provavelmente terá uma taxa de quadros dinâmica adaptável de 10 Hz a 120 Hz e será capaz de exibir imagens capturadas por seu conjunto de câmeras quádruplas em 1,07 bilhão de cores, afirmou Blass.

Digital Chat Station, um vazador com um histórico razoável , postou no Weibo que um telefone Oppo carro-chefe chegando no primeiro trimestre de 2021 com um chipset Snapdragon 875 (que era como o 888 deveria ser chamado), recursos de carregamento rápido , uma câmera de lente dupla e uma tela de resolução de 3K com uma alta taxa de atualização. Enquanto a câmera de lente dupla seria um rebaixamento para um modelo Pro, sua tela 3K se alinha.

1/2 Oppo

Durante o Inno Day 2020 em novembro , Oppo fez uma atualização significativa para sua próxima série principal.

A próxima série Oppo Find X3 suportará toda a ampla gama de cores DCI-P3 e profundidade de cor de 10 bits em "captura, armazenamento e exibição", o que significa que reproduzirá cores mais precisas. Oppo chama esse novo sistema de "Completo -sistema de gerenciamento de cores do caminho ". A empresa também confirmou basicamente que irá pular de uma tela nativa de 8 bits para uma tela nativa de 10 bits em sua próxima série de telefones.

Como parte de todo este anúncio, Oppo detalhou um novo recurso para aqueles que sofrem de deficiência de visão de cores: Solução de Correção de Cores 2.0. É construído em cima do modo de correção de cor padrão do Android nas configurações de acessibilidade. Ele irá além das três opções de cores e oferecerá maior flexibilidade na correção de cores para que os usuários possam personalizar ainda mais suas telas de acordo com suas preferências ou necessidades visuais.

A GSMArena afirmou em dezembro de 2020 que a Oppo já confirmou por meio de um comunicado à imprensa que seu próximo carro-chefe usará o chipset Snapdragon 888 com capacidade para 5G. No entanto, a empresa não mencionou o nome do Find X3. Dito isso, o Oppo Find X3 - ou talvez o modelo Pro - ostentando um chipset Qualcomm com o nível de desempenho Snapdragon 888, 12 GB de RAM e Android 11 apareceu recentemente no Geekbench.

No Geekbench, ele tinha o nome de modelo CPH2173. O Find X2 do ano passado tinha o nome de modelo CPH2023, enquanto o Find X2 Pro tinha CPH2025.

Se você precisar de mais provas, a série Oppo Find X3 pode oferecer o Snapdragon 888, o vazador Evan Blass disse que espera que o modelo Pro o tenha. Blass, que vazou muito, afirmou que o Find X3 Pro também rodará o ColorOS 11 baseado no Android 11 - algo que os arquivos da FCC também revelaram.

O Oppo Find X3 Pro foi localizado no site de certificação da FCC em janeiro de 2021 pela 91Mobiles e carregava o modelo número CPH2173. Esta descoberta parece confirmar que o carro-chefe de ponta do Oppo será alimentado pelo Snapdragon 888 SoC e tem 12 GB de RAM.

Leaker Evan Blass detalhou amplamente o Find X3 Pro.

Ele disse que acha que devemos esperar um par de sensores de imagem IMX766 de 50 megapixels da Sony (módulos grande angular e ultra-grande), bem como câmeras telefoto 13MP (zoom óptico 2x) e macro 3MP (zoom 25x). O último módulo pode ter luzes ao redor de suas lentes.

O Leaker Evan Blass, claro, vazou outras especificações Find X3 Pro, como a que incluirá uma bateria de dupla célula 4500mAh com suporte para carregamento com fio SuperVOOC 2.0 de 65 watts e carregamento sem fio VOOC Air de 30 watts. A folha de especificações do Find X3 Pro divulgada no site da FCC na verdade revelou que ele virá com uma configuração de bateria dupla: uma tem capacidade de 2.200 mAh e a outra é de 2.250 mAh.

Isso se combina para oferecer uma capacidade de 4.450mAh. A lista da FCC confirma ainda que o carro-chefe Find X3 Pro de ponta suportará carregamento rápido de 65W.

Em termos de design, Leaker Evan Blass disse que o Oppo Find X3 Pro terá 8 mm de espessura e pesará cerca de 190 gramas. A tela e as "costas de vidro tipo esmalte cerâmico ou fosco fosco" serão curvadas, disse Blass. E vai lançar nas cores preto e azul, com um modelo branco por vir. Você não precisa depender de sua imaginação para visualizar como será a aparência - conforme as imagens do aparelho surgiram (veja acima)

O visual finalizado é um tanto peculiar, pois é diferente de tudo que vimos antes. A unidade da câmera é o foco real. É um recurso que separa a série Find como o carro-chefe dos dispositivos Reno de nível médio da Oppo.

Já que apenas o Oppo Find X3 Pro vazou até agora, é difícil dizer. Não ouvimos nenhuma notícia específica do Oppo Find X3, mas há um vazamento que sugere que o Oppo está trabalhando em um telefone com o chipset Snapdragon 870, que provavelmente seria uma versão lite ou padrão sem o 888 topo de linha. Talvez seja o Find X3 ou outro dispositivo menos equipado da série. É difícil dizer com tão pouco para prosseguir.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre os modelos Oppo Find X3 até agora.

As especificações do Oppo Find X3 Pro apareceram no site de certificação da FCC , revelando bateria, carregamento rápido e muito mais.

Oppo compartilhou um novo post no Weibo que diz “Superfície impossível, vejo você em março”, revelando que planejou um evento de lançamento em março.

Imagens do aparelho vazaram online, conforme apresentadas pelo Voice.

O próximo Oppo Find X3 (ou possivelmente X3 Pro) apareceu no Geekbench .

Evan Blass publicou um relatório detalhando o futuro Find X3 Pro. Ele indicou que a empresa vai melhorar a tela e a câmera, bem como o design, desempenho, bateria, carregamento e outros recursos. O telefone deve ser lançado dentro de alguns meses, disse Blass.

A Digital Chat Station postou no Weibo que um telefone carro-chefe que chegará no primeiro trimestre de 2021 terá um chipset Snapdragon 875 de ponta, uma tela de resolução de 3K com uma alta taxa de atualização, carregamento rápido e apenas uma câmera de lente dupla.

O 870 da Qualcomm será um chip mais acessível, e a Digital Chat Station revelou que a Oppo está desenvolvendo um telefone que o usará.

Escrito por Maggie Tillman.