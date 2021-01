Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em dezembro, relatamos os próximos rumores de carro-chefe do Oppo Find X3 Pro . Mas agora você não precisa depender de sua imaginação para visualizar como será a aparência - conforme as imagens do aparelho aparecem, apresentadas pelo Voice .

O que imediatamente se destaca é o uso do Find X3 Pro de um monte de câmera protuberante. Enquanto muitos carros-chefe têm unidades salientes para abrigar as câmeras, normalmente essas são projeções mais abruptas da superfície - a Oppo decidiu suavizar toda a área, como se estivesse mais integrada ao design do telefone.

O visual finalizado é um tanto peculiar, pois é diferente de tudo que vimos antes. Até mesmo o próximo Samsung Galaxy S21 deve ter uma unidade de câmera ilha posicionada na extremidade do aparelho.

A unidade da câmera é o foco real. É um recurso que separa a série Find como o carro-chefe dos dispositivos Reno de nível médio da Oppo. E a Find X3 Pro foi projetada para incluir uma lente macro de microscópio 25x como parte da configuração da câmera quádrupla. Detalhes de voz que dois dos outros serão sensores Sony de 50 megapixels, então detalhes se filmar em grande angular ou em níveis de zoom devem ser de alta qualidade.

Fora isso, os relatórios de dezembro ainda parecem verdadeiros: espera-se que o Oppo Find X3 Pro tenha uma tela de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, Snapdragon 888 com capacidade para 5G, uma bateria de dupla célula 4500mAh, além de SuperVOOC 2.0 super-rápido suporte de carregamento.

Escrito por Mike Lowe.