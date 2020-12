Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo apresentou um novo conceito de telefone dobrável, o slide-phone, produzido em colaboração com o estúdio de design japonês Nendo.

O slide-phone pode ser dobrado até ficar do tamanho de um cartão de crédito e ser ajustado em muitas formas diferentes, como mostram as fotos acima.

Antes que você fique muito animado, no entanto, este é apenas um conceito de telefone neste estágio. Um dispositivo para "explorar as possibilidades do design futuro".

Não é a primeira vez que a Oppo mostra sua visão de futuro e influência em pesquisa e desenvolvimento: em novembro, a empresa exibiu seu conceito de telefone móvel .

O slide phone, portanto, não é tão rebuscado quanto pode parecer. Claro, há muito mais trabalho a ser feito para criar um telefone tão versátil quanto as renderizações mostram.

Mas o interesse em telefones dobráveis só vai aumentar: do lançamento ousado doMotorola Razr ao sucesso passo a passo do Samsung Galaxy Fold , é um mercado que está crescendo cada vez mais.

O slide-phone Oppo - que temos certeza de que terá um nome mais sofisticado do que o atribuído nesta fase de conceito - portanto, sugere o tipo de futuro que podemos esperar dos telefones dobráveis.

Escrito por Mike Lowe.