(Pocket-lint) - No início deste ano, a Oppo lançou sua série principal Find X2 e agora, seu sucessor, o Oppo Find X3 Pro , começou a vazar.

Evan Blass publicou um relatório detalhando o futuro Find X3 Pro. Ele indicou que a empresa vai melhorar a tela e a câmera, bem como o design, desempenho, bateria, carregamento e outros recursos. O telefone deve ser lançado dentro de alguns meses, disse Blass, em algum momento entre o primeiro trimestre ou no início do segundo trimestre do ano que vem.

O Find X3 Pro, supostamente com o codinome Fussi, deve apresentar um chipset Snapdragon 888 5G, uma tela de 6,7 polegadas (1440 x 3216) com 525ppi e um "sistema de gerenciamento de cores de caminho completo". O telefone provavelmente terá uma taxa de quadros dinâmica adaptável de 10 Hz a 120 Hz e será capaz de exibir imagens capturadas por seu conjunto de câmeras quádruplas em 1,07 bilhões de cores.

A Oppo pode até promover o telefone com um slogan como "Awaken Color" para focar em seu suporte a cores de 10 bits.

Outras especificações, além do Snapdragon 888 com capacidade para 5G, incluem uma bateria de dupla célula 4500mAh com suporte para carregamento com fio SuperVOOC 2.0 de 65 watts e carregamento sem fio VOOC Air de 30 watts. Além disso, há um módulo NFC com uma antena de corpo duplo.

Quanto ao conjunto de câmeras quádruplas, espere um par de sensores de imagem Sony IMX766 de 50 megapixels (módulos grande angular e ultra-grande angular), bem como câmeras telefoto 13MP (zoom óptico 2x) e macro 3MP (zoom 25x). O último módulo pode ter luzes ao redor de suas lentes.

Em termos de design, o Oppo Find X3 Pro é pensado para ter 8 mm de espessura e pesar cerca de 190 gramas. A tela e as "costas de vidro tipo esmalte cerâmico ou fosco" serão curvas, disse Blass. E vai ser lançado nas cores preta e azul, com um modelo branco por vir.

Por último, Blass, que é um notável vazador com um excelente histórico, disse que o Find X3 Pro rodará o ColorOS 11 baseado no Android 11.

Escrito por Maggie Tillman.