(Pocket-lint) - A corrida armamentista é muito real, em termos de câmeras de smartphones - estamos começando a sair da fase em que todos os principais telefones têm uma unidade de câmera e um sistema semelhantes acoplados a ele. Vimos aparelhos com câmeras flip-up, selfies instantâneos e parece que lentes embaixo da tela também podem estar ao virar da esquina.

Agora a Oppo inclinou um pouco a mão, deixando-nos ver que está trabalhando em outra tática - uma unidade de câmera que pode ser completamente separada de seu smartphone. A advertência clara neste estágio é que isso vem na forma de um pedido de patente para o World Intellectual Property Office (WIPO), ao invés de um conceito de trabalho ou modelo anunciado.

A patente mostra um design intrigante que possui um módulo de câmera que pode ser removido da caixa do smartphone, com seu próprio pequeno conector USB-C permitindo que seja preso no lugar. Esse conector também parece permitir um design em que o módulo pode ser conectado à porta de carregamento do telefone para se transformar em uma unidade de selfie quando necessário. O conector pode até mesmo aparentemente ser colocado em ângulos diferentes para permitir que você fotografe de mais maneiras.

Além disso, a unidade da câmera aparentemente teria sua própria bateria independente e o potencial de se conectar novamente ao seu telefone via Bluetooth, Wi-Fi ou NFC sem fio, o que significa que você poderia até mesmo usá-la como uma câmera remota, localizando e ativando o obturador usando a tela do telefone.

Como costuma acontecer, vale a pena reiterar que uma patente está longe de ser uma confirmação de que isso algum dia chegará ao mercado ou valerá o tempo da Oppo para realmente construir, mas não deixa de ser um exemplo interessante de como os fabricantes estão procurando manter as coisas frescas e encontrar novas ofertas quando se trata de fotografia para smartphone.

Escrito por Max Freeman-Mills.