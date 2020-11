Oppo revela o conceito rollable de telefone e óculos inteligentes AR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Inno Day 2020 da Oppo trouxe à tona uma tecnologia realmente interessante. E embora possa não estar disponível em um produto lançado tão cedo, mostra no que a empresa está trabalhando nos bastidores.

O anúncio mais atraente do dia é, sem dúvida, o conceito de telefone enrolável chamado Oppo X 2021. Em vez de usar um painel de tela flexível para fazer um telefone dobrável como todo mundo, o Oppo usa sua tela flexível para ocultar uma parte da tela dentro o corpo do telefone.

Quando necessário, há um mecanismo que permite que a tela se desenrole e se estenda em um pequeno painel do tamanho de um tablet. Esta tela em particular vai de 6,7 polegadas a 7,4 polegadas, mudando de um retângulo longo para um design maior e mais quadrado.

A superfície da tela foi protegida com um laminado sob medida para garantir que não risque facilmente, e Oppo diz que o mecanismo que permite o desenrolamento também é feito para durar.

Embora seja certamente diferente da safra atual de telefones com tela flexível, a Oppo não é a primeira empresa a imaginar uma tela desenrolada em um telefone em expansão. Na verdade, o TCL mostrou seu próprio conceito muito semelhante no início do ano.

Ao lado do telefone em expansão está um novo par de AR Glass, óculos inteligentes da Oppo que usam telas OLED para projetar informações em seu campo de visão, semelhante em teoria ao que o experimento do Google Glass estava tentando alcançar, exceto em um design mais focado no estilo .

Ele também possui um sistema de câmera dual fisheye para reconhecer seus gestos e é acompanhado por um sensor ToF e uma câmera normal.

Eles são consideravelmente mais leves do que o par mostrado no Inno Day 2019 e apresentam um design renovado.

É improvável que os novos óculos cheguem ao mercado tão cedo. Dada a nomenclatura 2021, é provavelmente sensato não esperar isso até o ano que vem, no mínimo. Isso se você conseguir comprar.

Em relação ao telefone, ele pode nunca chegar ao mercado dessa forma exata, mas a Oppo poderia usar essa tecnologia de tela de rolagem em um produto semelhante. Afinal, é uma empresa que é conhecida por exibir várias inovações muito antes de chegarem aos produtos de consumo reais.

Escrito por Cam Bunton.