Oppo Inno Day 2020: como e quando assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os anos, a Oppo hospeda um Inno Day onde apresenta novas tecnologias que - eventualmente - chegam ao mercado de uma forma ou de outra. Quer seja um carregamento super rápido com e sem fio, novos smartwatches, telefones conceituais ou óculos AR inteligentes.

Em 2019, por exemplo, ele estreou seus primeiros óculos inteligentes, mas também exibiu uma tecnologia de carregamento rápido que pode fazer com que a bateria do seu telefone vá de 0-27% em apenas cinco minutos. Antes de aumentar a aposta seis meses depois, com um que é duas vezes mais rápido.

Este ano, essa tendência de melhorar a tecnologia básica deve continuar, e podemos até ter um vislumbre de um dispositivo conceitual, ou dois.

Para 2020, o anúncio da apresentação do Inno Day será feito em 17 de novembro. Ele está sendo transmitido de Shenzen e terá início às 16:00, horário local, e durará aproximadamente 90 minutos.

Para assistir em seu fuso horário, veja os horários abaixo:

Londres / Cardiff / Edimburgo - 8h GMT

Paris / Berlim / Barcelona - 9h CET

Nova York / Toronto - 03:00 EST

São Francisco - 00h00 PST

Sydney - 19:00 AEDT

Mumbai - 13:30 IST

A maneira mais fácil de assistir é ficar aqui. Incorporamos a transmissão ao vivo no topo desta página.

Existem duas outras maneiras de ter certeza de não perdê-la. A primeira é seguir o Oppo no Twitter . A empresa disse que transmitirá ao vivo seu anúncio na plataforma de mídia social.

Você também pode acessar a página inicial do Oppo Inno Day no site da própria empresa.

A Oppo já confirmou algumas coisas legais que veremos anunciadas durante o Inno Day, e não de apenas uma categoria de produto.

Primeiro, vamos ver o Oppo mostrar seus próprios telefones equipados com tela flexível. Em sua imagem teaser no Twitter, a empresa mostra um dispositivo com o que parece uma tela rolável.

Temos explorado novas formas e formas.



Descubra como será o seu próximo dispositivo em 17 de novembro. Transmitindo ao vivo no Twitter a partir das 16:00 (GMT + 8). # OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/18B5KExupS - OPPO (@oppo) 16 de novembro de 2020

Isso é semelhante - em teoria - a um conceito apresentado pelo TCL no início do ano . Em vez de ter uma tela que se dobra ao meio, ele se estende ao se desenrolar de dentro do corpo do telefone.

Além disso, a Oppo afirmou que lançará uma atualização para os óculos AR de primeira geração que estreou no Inno Day 2019.

Junto com esses dois produtos, a empresa apresentará um smartwatch 5G e - como sempre - uma nova tecnologia de carregamento rápido de flash.

Escrito por Cam Bunton.