Oppo Find X2 Pro em couro vegano laranja ganha £ 240 de economia na oferta do Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Oppo Find X2 Pro é um dos nossos telefones poderosos favoritos do ano - é um telefone carro-chefe e vem com um acabamento especial que realmente o destaca - couro vegano laranja. Sempre foi caro, no entanto, é por isso que este negócio do Prime Day é emocionante.

Há uma redução massiva de £ 240 no RRP, superando outros negócios por aí, o que significa que você pode obter este telefone exclusivo por £ 859 - mas seja rápido, porque este negócio termina hoje.

O Oppo Find X2 Pro tem um display OLED de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e uma resolução nítida de 2K. É alimentado pelo rápido Snapdragon 865 com 5G, oferecendo 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, então este telefone é um monstro.

Além disso, há uma bateria de 4260mAh com carga de 65W, o que significa que você pode enchê-la novamente em um flash.

Na parte de trás, há um par de sensores de 48 megapixels para as câmeras principal e ampla, enquanto a lente do periscópio oferece zoom híbrido de 10x.

Mas o que mais gostamos é o acabamento. Nenhum outro telefone se parece com este, com seu acabamento laranja vibrante. É descaradamente premium, o que torna este negócio ainda mais atraente.

Escrito por Chris Hall.