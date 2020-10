Oppo Reno 4 Pro vs Reno 4 vs Reno 4 Z: Qual é a diferença?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo lançou uma nova série de telefones Reno 4 na Europa e contém três modelos diferentes a preços variáveis. É um belo conjunto de dispositivos em três camadas, mas o que exatamente você ganha com seu dinheiro?

Nesta comparação, examinaremos as diferentes especificações e recursos para ajudá-lo a decidir qual pode ser mais adequado para você. Claro, pode ser que caia no orçamento para você; nesse caso, a escolha será bastante simples.

Para ler nossa análise inicial / prática com o Reno 4 Pro, você pode acessar aqui .

Reno 4 Pro: 159,6 x 72,5 x 7,6 mm - 172g

Reno 4: 159,3 x 74 x 7,8 mm - 183g

Reno 4Z: 163,8 x 75,5 x 8,1 mm - 184g

Reno 4 Pro: vidro curvo

Reno 4 e 4Z: vidro plano

O modelo Pro da Oppo da série Reno 4 apresenta uma construção elegantemente curvada. Há 3D curvado na frente e na parte de trás, para ajudar a dar ao telefone sua construção elegante e fina. É o telefone mais estreito, fino e leve da linha. Ele vem em uma variedade de gradiente azul com um acabamento Reno Glow suave, além de um Space Black brilhante com uma camada de arco-íris e padrão OP monogramado e um limitado Green Litter.

O Reno 4 padrão não apresenta as mesmas curvas. O vidro frontal é quase plano e ligeiramente mais largo e mais espesso que o Pro. Ele também vem com o acabamento Reno Glow, mas o Space Black não tem o padrão monogramado nele.

Quanto ao Z, é o maior e mais robusto telefone da linha. É visivelmente mais alto, mais espesso e mais largo, além de ter uma tela muito mais plana. Ele também possui um sensor de impressão digital integrado na lateral do telefone, enquanto os outros dois usam sensores no display.

O design da caixa da câmera do Z é bastante interessante, apresentando um painel quadrado com uma protuberância em forma de pílula diagonal dentro desse quadrado. Os outros dois possuem um retângulo de vidro mais elegante com as três câmeras em linha reta.

Reno 4 Pro: OLED de 90 Hz de 6,5 polegadas - pico de 1100 nits

Reno 4: OLED de 90 Hz de 6,4 polegadas - pico de 800 nits

Reno 4 Z: LCD de 120 Hz de 6,57 polegadas - pico de 400 nits

Todos os três: resolução FullHD + (2400 x 1080)

Reno 4 Pro: recorte de perfuração único

Reno 4 e 4Z: corte duplo

Todos os três telefones usam os mesmos painéis de resolução: 1400 x 1080 (full HD +), mas a composição exata desses painéis é diferente em cada um deles.

O Reno 4 Pro possui um painel OLED de 90 Hz que pode atingir até 1100 nits de brilho máximo e 100 por cento da gama de cores DCI-P3. Ele se curva em torno das bordas do telefone e apresenta um único recorte para a câmera selfie.

O Reno 4 também tem um painel OLED de 90 Hz, mas não é tão brilhante. Atinge 800 nits de brilho máximo e 96 por cento de gama de cores NTSC. É uma tela plana e tem um recorte duplo em forma de comprimido para a câmera dual selfie no canto superior.

Já o Reno 4 Z, que tem uma tela LCD, mas é maior do que os outros dois e possui uma taxa de atualização de 120Hz. Atinge 400 nits de brilho máximo e 81,5 por cento da gama de cores NTSC.

Claramente, então, há uma diferença clara de qualidade entre cada um dos três painéis e mostra onde medidas de redução de custos foram tomadas nos modelos mais baratos.

Reno 4 e 4 Pro: processador Snapdragon 765G (5G)

Reno 4 Z: processador MediaTek Dimensity 800 (5G)

Variantes de RAM / armazenamento: 12 GB / 256 GB - Reno 4 Pro 8GB / 128GB - Reno 4 8GB / 128GB - Reno 4 Z

Reno 4 Pro: bateria de 4.000 mAh com carregamento Super VOOC 2.0 de 65 W

Reno 4: bateria de 4.020 mAh com carregamento Super VOOC 2.0 de 65 W

Reno 4 Z: bateria de 4.000 mAh com carregamento de 18 W

Tanto o Reno 4 quanto o Reno 4 Pro possuem o mesmo processador Snapdragon 765G, enquanto o modelo mais barato tem o MediaTek Dimensity 800 . Isso significa que todos os três suportam 5G.

A capacidade da bateria é muito semelhante em todos eles, com o Pro e Z ambos com uma bateria de 4.000 mAh e o Reno 4 normal com capacidade de 4.020 mAh.

Não seria Oppo sem o carregamento rápido e, portanto, os dois modelos mais caros têm o carregamento Super VOOC 2.0 de 65W ultrarrápido. Isso significa 100% de carga em 35 minutos e 0-66% em apenas 15 minutos. O Reno 4 Z não usa Super VOOC 2.0, em vez disso, tem um carregamento rápido de 18W que não é tão rápido.

O armazenamento e a composição da RAM são iguais no Reno 4 Z e no Reno 4. Isso significa que você obtém 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento em ambos. O Pro aumenta a vantagem com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Todos os três usam LPDDR4x RAM e armazenamento em flash UFS 2.1.

Câmera tripla Reno 4 Pro: 48MP primário f / 1.7 primário com OIS 12 MP Ultra Night ultra grande angular f / 2.2 lente de vídeo Lente 13MP telefoto 5x híbrido zoom f / 2.4

Reno 4 câmera tripla: Câmera primária de 48 MP f / 1,75 Lente ultra grande angular f / 2.2 de 8 MP Lente mono 2 MP (preto e branco)

Câmera Reno 4 Z quad: Câmera primária de 48 MP f / 1.7 Lente grande angular f / 2.2 de 8 MP Lente de filtro monocromático retrato vintage de 2 MP Lente de retrato monocromática de 2 MP



Todas as três câmeras possuem configurações de múltiplas câmeras, mas é apenas a Pro que possui apenas câmeras úteis, não é apenas adicionar câmeras para o bem das câmeras. Ele tem uma câmera principal normal de 48 megapixels com OIS, além de uma câmera ultra-ampla de 12 megapixels com recursos ultra-noturnos para vídeo em pouca luz. O terceiro é um zoom telefoto de 13 megapixels com zoom de até 5x.

Com o Reno 4 regular, você obtém o mesmo sensor primário, mas uma resolução ultra-larga de 8 megapixels mais baixa que não possui o mesmo recurso ultra-noturno para fotos noturnas. O terceiro é apenas um sensor preto e branco de baixa resolução.

Quanto ao Reno 4 Z, ele usa um sensor de 48 megapixels na câmera principal, mas não é o mesmo sensor premium da Sony. Ele é acompanhado por uma câmera ultralarga com um sensor de 8 megapixels e dois sensores monocromáticos de 2 megapixels.

Reno 4 Pro: £ 699

Reno 4: £ 499

Reno 4 Z: £ 329

Sem surpresa, é o Reno 4 Pro que é o mais caro dos três. Ele está pressionando os preços premium com um preço de £ 699. O Reno 4 custa £ 200 mais barato, £ 499, enquanto o Reno 4 Z custa £ 329.

Todos os três produtos estão disponíveis para compra a partir de 15 de outubro.

É claro, olhando os recursos e o design, que o Reno 4 Pro é o mais premium dos três. Na verdade, tudo sobre ele grita carro-chefe, exceto talvez o processador Snapdragon série 700 dentro. Mas tem sido um processador sólido e rápido em todos os telefones que testamos até agora. É um telefone elegante e de aparência adorável com todos os recursos que você poderia desejar. É algo a se considerar se você deseja um telefone parecido com o carro-chefe, mas não tem £ 1.000 para gastar em um.

Quanto ao Reno 4, esse é o seu mid-ranger clássico com muitas especificações excelentes. Não é tão elegante e não tem a mesma qualidade no departamento de câmeras, mas é tão poderoso e possui o mesmo carregamento ultrarrápido. É um bom compromisso se o preço Pro de cerca de £ 700 for um pouco alto demais.

Quanto ao Z, é o telefone da camada inferior. Reduz muito a qualidade da câmera, tela e construção. Ainda assim, com 5G e uma tela de 120 Hz ao preço de £ 329, você está fazendo um bom negócio pelo seu dinheiro.

Escrito por Cam Bunton.