Oppo Reno 4 5G evento de lançamento do euro: Como assistir e seguir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo está a realizar o lançamento europeu do seu próximo telefone premium, o Oppo Reno 4, durante um evento online hoje, quinta-feira, 1 de outubro.

Você poderá assistir ao vivo online.

O evento da Oppo terá início às 9h30 BST (hora local de Londres) na quinta-feira, 1 de outubro. Aqui estão os vários horários locais em todo o mundo:

9h30 Londres

10h30 Paris, Madrid, Berlim

11h30 Moscou

O evento será transmitido ao vivo no canal da Oppo UK no YouTube - incorporamos acima para você assistir.

Você também pode acompanhar o evento usando a hashtag # OppoReno4 no Twitter.

A Oppo já lançou o telefone na China, então temos uma boa idéia do que esperar - definitivamente uma versão padrão 4G e 5G, além de um Oppo 4 Pro.

Todos usam hardware Qualcomm Snapdragon 720G e oferecem mais de 128 GB de RAM com câmeras quádruplas e telas de 1.080 x 2.400 pixels. Todos eles executam ColorOS da Oppo, que é baseado no Android. Recentemente, cobrimos tudo o que você precisa saber sobre a versão do software baseada no Android 11 - ColorOS 11 .

Escrito por Dan Grabham.