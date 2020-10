A série intermediária Reno 4 da Oppo está chegando ao Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo anunciou que está trazendo sua série Reno 4 para o Reino Unido, na forma do Reno 4, Reno 4 Pro e Reno 4 Z. Os três telefones apresentam especificações e faixas de preço diferentes, mas são todos voltados para o meio mercado de alcance.

Os dois melhores telefones nessa faixa são o Reno 4 e o Reno 4 Pro. Tal como acontece com tantos outros mid-rangers , ambos são equipados com o Snapdragon 765G, o que significa que devemos ver altos níveis de desempenho e suporte 5G.

Esses dois telefones parecem semelhantes quando você olha para eles de costas. Eles têm uma caixa de câmera tripla de aparência semelhante no canto superior direito, construída a partir de um vidro brilhante.

Quanto à parte traseira do vidro, a Oppo desenvolveu um novo processo de fabricação para criar o acabamento azul Reno Glow, gravando a superfície do vidro em um nível microscópico, criando um acabamento macio ao toque, mas também aumenta sua resistência a arranhões e impressões digitais .

A opção Space Black é diferente. É brilhante, apresenta um acabamento arco-íris quando apontado para fontes de luz e - no modelo Pro - apresenta a sobreposição de monograma OP adicionada como uma declaração de moda.

Ambos apresentam uma tela fullHD + AMOLED com atualização de 90 Hz, com o Pro apresentando tela curva e um recorte único para a câmera selfie e o modelo regular apresentando uma tela plana e um recorte duplo. Ambos também possuem um sensor de impressão digital no display.

Embora a tecnologia da tela seja semelhante, o Pro eleva o nível do áudio com uma configuração de alto-falante duplo na frente, em comparação com o alto-falante único no Reno 4 padrão.

Ambos possuem capacidade de bateria semelhante, com 4.000mAh no Pro e 4.020mAh no regular. Ambos carregam super rápido com recursos Super VOOC 2.0 65W. Isso significa que você pode obter uma bateria de 66 por cento em apenas 15 minutos ou 100 por cento em 36 minutos.

É no departamento de câmeras que você notará algumas diferenças. Ambos possuem o mesmo sensor primário de 48 megapixels, mas o Pro oferece uma câmera de telefoto ultra-grande angular de 12 megapixels e 5x de zoom híbrido de 13 megapixels.

O modelo padrão apresenta um sensor ultra-largo de 8 megapixels de baixa resolução e um sensor preto e branco de 2 megapixels para dados adicionais.

Não se trata apenas de especificações, há também o fato de que agora há um modo de vídeo noturno aprimorado para gravar em situações de pouca luz, oferecendo um vídeo muito mais vibrante, detalhado e brilhante.

Em termos de preço, o Reno 4 será lançado com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por £ 499 no Reino Unido, com o Pro chegando a £ 699 com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

O Reno 4Z é o mais barato do grupo. Os cortes de custos foram feitos no departamento de display, com a Oppo optando por um painel LCD, embora apresente uma taxa de atualização de 120Hz mais rápida.

Ele é alimentado por um processo de custo mais baixo MediaTek Dimensity 800 e possui um sensor de impressão digital na lateral. Seus 8 GB de RAM e 128 GB correspondem ao Reno 4, assim como a bateria de 4.000 mAh, mas sua velocidade de carregamento de 18 W é visivelmente mais lenta.

Ele tem um sistema de câmera quádrupla na parte traseira, mas, como vimos em vários telefones mais baratos, ele tem dois sensores de baixa resolução que estão lá apenas para fazer os números.

Há uma câmera de filtro retrô de 2 megapixels e um sensor preto e branco de 2 megapixels ao lado da câmera principal de 48 megapixels e ultra-wide de 8 megapixels. Em termos de preço: o Reno 4 Z vem em apenas £ 329.

Escrito por Cam Bunton.