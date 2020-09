ColorOS 11: tudo o que você precisa saber sobre o software mais recente da Oppo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Android 11 tem sido uma oportunidade para os fabricantes de smartphones melhorarem seu software mais uma vez e, para muitos fabricantes, não se trata apenas de incluir as próprias otimizações e melhorias do Google. Com o ColorOS 11, Oppo apostou na personalização e na personalização.

Para a Oppo, trata-se de incluir melhorias que ela acredita que mais beneficiarão seus usuários. Seja para ter um controle preciso sobre a aparência e o som de seu telefone, ou como os aplicativos incluídos - como o Relax - podem ajudá-lo a se desligar e ficar atento por alguns minutos em seu dia.

Anunciado em setembro de 2020

Lançamento de dezembro de 2020

Como acontece com qualquer atualização de software importante, o lançamento é escalonado entre os intervalos de dispositivos em momentos diferentes. A primeira versão publicamente disponível do ColorOS 11 começará a chegar aos telefones em dezembro de 2020 e inclui o Find X2 e o Find X2 Pro .

Outras séries de telefones e modelos de menor potência na série Find X2 têm que esperar até 2021.

Embora muito do que torna uma nova atualização do sistema nova esteja oculto sob a superfície na forma de otimizações e outras melhorias, ainda há muitas atualizações voltadas para o usuário aqui. Você pode verificar todos os destaques importantes abaixo.

O novo software da Oppo tem uma nova página de personalização que apresenta controles para personalizar muitos elementos da aparência do seu telefone.

Você pode escolher a forma e o tamanho dos ícones do aplicativo, bem como escolher o estilo dos botões de seleção de configurações rápidas suspensas. Além do mais, você também pode escolher a cor de destaque do sistema. Esta é a cor que aparece em todo o sistema em itens como ícones do menu de configurações, botões de alternância e vários outros rótulos.

Quanto aos papéis de parede, o Oppo tornou as opções integradas virtualmente infinitas, dando a você a capacidade de gerar automaticamente um papel de parede.

Existem estilos e gráficos definidos, mas você pode escolher a combinação de cores ou usar sua câmera para tirar uma foto e escolher as cores primárias. Então, se você quiser que combine com a roupa do seu dia, você pode tirar uma foto do que está vestindo e escolher um papel de parede que combine com a roupa do dia.

Se você pensou que uma simples capacidade de ligar / desligar o Modo escuro era suficiente, o Oppo foi criado para provar que precisamos de diferentes graus de escuridão.

Com o ColorOS 11 você poderá escolher entre temas escuros avançados, médios e suaves com o nível de contraste e escuridão ajustado para cada um.

Aprimorado é onde o fundo é completamente preto, com os pixels desligados nos painéis AMOLED, e as cores e realces brancos ainda são bastante brilhantes e vivos. Médio apresenta um fundo cinza escuro com menos contraste, enquanto o modo suave apresenta um cinza mais claro e cores mais suaves.

Você pode definir os horários em que deseja ativar e desativar, e até mesmo escolher manualmente sua programação de nascer / pôr-do-sol para que não seja escolhida automaticamente com base em sua localização e época do ano.

Oppo Sans é a fonte mais recente da empresa e é indiscutivelmente a mais personalizável que já vimos em qualquer fabricante de Android. Ele vem com opções para ajustar o tamanho, mas também a capacidade de ajustar seu peso com várias espessuras diferentes disponíveis.

Se você é o tipo de pessoa que nunca fica muito feliz com o tamanho, a espessura ou a capacidade de ajuste do texto nos menus e aplicativos do seu smartphone, isso será adequado para você.

Os telefones Android usam telas sempre ativas há anos. Alguns fabricantes o utilizaram mais do que outros, mas 2020 parece ser sobre como torná-lo ainda mais personalizável e oferecer muito mais em termos de personalização.

Com a versão do Oppo, você decide o esquema de cores e o estilo. Mas ainda mais do que isso: você pode criar sua própria animação. Ele usa um algoritmo gerado pelo sistema para fornecer um modelo de padrão básico, mas você pode decidir como ele se move e quão detalhado esse padrão é simplesmente passando o dedo na tela.

ColorOS 11 não trata apenas de visuais personalizados, ele pode gerar toques para você. O gerador oferece a capacidade de escolher um clima e ritmo da música e, em seguida, ajusta e adapta a sequência e o andamento das notas para corresponder até encontrar o tom que procura.

Isso significa que você não precisa mais escolher entre a lista limitada - e quase sempre terrível - de toques que você normalmente recebe. Você pode gerar aquele que mais lhe convier.

É bom ver que um fabricante se preocupa com a forma como os toques e os alertas nos fazem sentir, e isso também é mostrado no que é feito com bipes e tons de alerta repetitivos. Em vez de repetir a mesma nota ou jingle repetidamente e irritar todos ao alcance da voz, Oppo criou um recurso legal que tocará uma sequência de notas.

Isso significa que se você receber de repente uma cascata de mensagens, cada alerta tocará após o outro, mas será reproduzido como uma frase musical ou melodia, em vez de apenas repetir o mesmo jingle todas as vezes.

Um dos recursos surpreendentemente bons em alguns telefones Oppo recentes é o aplicativo Relax, que é carregado com trilhas sonoras de ambientes calmantes de cachoeiras, tempestades, chuva, mar e florestas. No ColorOS 11, a Oppo se associou à Musicity para adicionar à sua biblioteca.

A empresa viajou para várias cidades em todo o mundo, capturando áudio real de todas essas cidades para criar paisagens sonoras que representassem esses locais. Com a nova versão do Relax, você pode ser transportado para Helsinque ou Reykjavik ou para uma de muitas outras cidades.

A Oppo fez questão de nos informar durante o anúncio de sua profunda integração e parceria com o Google, e isso se estende a um recurso de captura de tela aprimorado que pode traduzir qualquer texto na tela.

Usando um dos gestos existentes do Oppo, onde você desliza para baixo com três dedos, você pode pegar uma captura de tela do texto em uma tela e tocar no botão de tradução que usa o Google Lens para traduzir o texto.

Este parece ser um recurso moderno para atualizações do Android 2020. Essencialmente, alguns aplicativos dentro do ColorOS podem ser redimensionados e flutuar na tela sobre qualquer outra coisa que você esteja fazendo.

É chamado Flex Drop e você pode ativá-lo indo para a tela de aplicativos recentes e arrastando a miniatura para o ícone do Flex Drop, ou você pode arrastar em uma barra inteligente da borda da tela inicial e iniciar um aplicativo em forma flutuante de aqui.

O Nearby Share é um recurso que foi desenvolvido nos últimos meses e, essencialmente, traz um serviço para telefones Android que é semelhante ao AirDrop da Apple.

Com ele, você pode enviar rapidamente arquivos, imagens e links para outros telefones próximos. Qualquer pessoa com um telefone dentro do alcance do Bluetooth pode receber coisas instantaneamente, sem usar nenhum aplicativo de mensagens.

Algo que talvez seja menos perceptível é o trabalho nos bastidores. Oppo diz que otimizou uma carga de animações no ColorOS 11, o que torna o jogo muito mais suave, sem quedas de frame ou atraso. Também houve melhorias na duração da bateria e aprimoramentos na forma como os telefones Oppo colaboram e interagem com produtos e vestíveis smarthome / IoT.

Oppo disse que 28 modelos de dispositivos serão atualizados para ColorOS 11, com a versão beta sendo lançada agora e a disponibilidade pública oficial chegando alguns meses depois para os seguintes dispositivos:

Encontre X2 Pro

Encontre X2

Encontre X2 Pro (edição Lamborghini)

Reno 3 4G

Reno 3 Pro 4G

Reno 4 Pro 5G

Reno 4 5G

Reno 4 Pro 4G

Reno 4 4G

Reno 10x Zoom

Reno 2

Reno 2 F

Reno 2 Z

Reno

Reno Z

F17 Pro

F11

F11 Pro (incluindo a edição Marvel)

F15

A9

A92

A72

A52

A91

A5 2020

A9 2020

Claro, o momento em que você obterá o lançamento depende do modelo que você possui, com a oppo priorizando os telefones da série Find X2 mais recentes a partir de dezembro deste ano. Alguns dos dispositivos mais antigos provavelmente não o receberão até o final de 2021.

Escrito por Cam Bunton.