Oppo tira uma folha do livro OnePlus com os recursos de personalização do ColorOS 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo revelou a próxima iteração de sua plataforma móvel: ColorOS 11. Não é apenas baseado nos recursos do Android 11 , mas a Oppo também mudou o esquema de nomenclatura para que sua numeração ColorOS correspondesse à da plataforma em que é baseado.

Para quem não sabe, a versão anterior do ColorOS era o ColorOS 7. Agora pulamos para o 11 para reduzir qualquer confusão para os consumidores que não tinham certeza de qual versão do Android / ColorOS estão usando.

Quanto aos recursos, Oppo tirou uma folha do livro do OnePlus quando se trata de personalização visual, mas acrescentou muitos outros recursos realmente interessantes que ajudam a tornar a plataforma agradável de usar e também pessoal para o usuário.

O software mais recente da Oppo apresenta uma tela de Personalização que captura tudo dentro das configurações que atua como um hub para todos os tipos de ajustes visuais. Portanto, se você deseja alterar a cor de destaque do sistema, papel de parede, formato e tamanho do ícone do aplicativo ou até mesmo o estilo e a forma dos botões de configurações rápidas na aba suspensa, você pode fazer isso aqui.

E se você pensou que uma versão do modo escuro era suficiente para você, pense novamente. A última atualização do Oppo permitirá que você escolha entre três modos diferentes de escuridão. Papéis de parede e ícones de aplicativos também podem ser configurados para ajustar ao modo escuro, fazendo com que mudem de cor e aparência para combinar com o fundo mais escuro.

Há, é claro, um preto de alto contraste, mas também um cinza escuro e um cinza ligeiramente mais escuro, permitindo que você escolha um contraste mais suave para aqueles momentos da noite em que você quiser. Você também poderá definir manualmente a hora para que ele se torne ativo.

O ColorOS 11 também adicionou novas animações às opções disponíveis para a ativação do sensor de impressão digital. Você pode até ajustar a ponderação / agrupamento do texto do sistema.

A tela sempre ativa está se tornando uma novidade - como vimos no EMUI 11 com Huawei - e Oppo está adotando uma abordagem semelhante aqui, permitindo que você personalize os gráficos, o esquema de cores e até mesmo gere sua própria animação.

Um recurso de personalização bastante inteligente envolve os toques e alertas de notificação. Oppo colocou um pouco de energia e inteligência em IA por trás disso.

Um dos recursos de alerta garantirá que, se você receber um monte de notificações repetidamente chegando rapidamente, uma após a outra, o tom do alerta muda para formar um padrão de notas, em vez de apenas o mesmo sinal sonoro repetido continuamente.

Além do mais, há uma nova ferramenta de geração de ringtone que permite escolher o tipo de clima e ritmo que deseja e, em seguida, cria um para combinar com o que você gosta.

Funcionalmente, existem alguns novos recursos, mas a maioria deles são adicionados a partir do Android 11, que vimos nas versões beta do mais novo sistema operacional do Google.

Elementos como o menu Power, incluindo os controles do smarthome, estão sendo adicionados, exceto - sendo Oppo - não é apenas aderir aos controles do Google Home. Você também poderá usá-los para outras plataformas.

Da mesma forma, os recursos de privacidade aprimorados permitirão uma aceitação de permissão mais granular ao iniciar aplicativos. Além disso, agora há um novo modo de tradução com três dedos.

Use o gesto de três dedos do Oppo para capturas de tela e toque em um novo botão de tradução, que utiliza o Google Lens para traduzir qualquer texto na tela.

ColorOS 11 estará disponível a partir de dezembro de 2020 para o Find X2 e Find X2 Pro , com o X2 Neo e Lite seguindo no primeiro trimestre de 2021. Outros dispositivos receberão o software em uma data posterior.

Escrito por Cam Bunton.