Lançamento do Oppo ColorOS 11 em 14 de setembro. Veja como você pode assistir online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora que o Google lançou a versão pública do Android 11, a corrida começou para atualizar outros dispositivos . A Oppo não está esperando e a empresa já anunciou uma versão beta limitada do ColorOS 11, que é baseado no Android 11.

Mas a empresa vai nos contar muito mais sobre a atualização do software, hospedando um evento dedicado ao seu novo software.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

A Oppo confirmou que vai acolher um evento online para apresentar o novo software baseado no Android 11. Esse evento vai decorrer na segunda-feira, 14 de setembro, às 10h BST.

Aqui estão os tempos globais:

São Francisco - 02:00 PDT

Nova York - 05:00 EDT

Londres - 10:00 BST

Berlim - 11:00 CEST

Mumbai - 14:30 IST

Tóquio - 18:00 JST

Sydney - 19:00 AEST

Sim, o Oppo estará transmitindo o evento no YouTube e incorporamos o vídeo acima para que você possa assisti-lo aqui mesmo.

O novo software inaugura uma mudança na numeração do Oppo, saltando do ColorOS 7 para o ColorOS 11, alinhando-o com a numeração do Android. Já vimos vários fabricantes fazerem a mesma coisa.

Esperamos a incorporação de uma ampla gama de recursos do Android 11, sobre os quais você pode ler em nosso recurso do Android 11 aqui mesmo.

Pelo que vimos do ColorOS 11 beta, haverá melhor agrupamento e organização na IU para dispositivos Oppo, mas esperamos que o Oppo tenha mais a dizer no próprio evento.

Escrito por Chris Hall.