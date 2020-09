Lançamento do Realme 7 e 7 Pro: potência e velocidade a baixo preço

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Realme revelou uma nova série de smartphones e - ao contrário da maioria dos outros lançamentos de tecnologia esta semana - este será realizado na Índia, não na IFA em Berlim .

Os dois novos telefones são os mais recentes, ultra-acessíveis, mas poderosos, dispositivos de uma empresa que fez de sua declaração de missão de custo-benefício.

Eles são chamados de Realme 7 e Realme 7 Pro e - embora tenham a mesma aparência e compartilhem o mesmo nome - eles não são tão semelhantes quando você se aprofunda nas especificações.

Pro - neste caso - denota um processador mais potente, carregamento mais rápido e uma tela de melhor qualidade e não, como é de costume, uma tela maior. Na verdade, o modelo Pro tem um painel menor.

Já que estamos lá, vamos conversar sobre monitores. O Realme 7 usa um painel LCD de 90 Hz de 6,5 polegadas equipado com uma rápida taxa de resposta ao toque de 120 Hz.

O 7 Pro, por outro lado, foi equipado com um painel AMOLED mais rico e brilhante que se estende a 6,4 polegadas na diagonal e possui brilho de pico de 600nits. Ambos são fullHD + (1080 x 2400).

Claro, com o Realme 7 regular sendo o modelo mais barato, alguns compromissos são feitos. Além da tecnologia da tela, a primeira coisa que notamos é o poder de processamento interno.

Ele foi equipado com um dos processadores da MediaTek e é um dos primeiros telefones a usar o processador de jogos Helio G95, e isso é combinado com uma enorme bateria de 5.000 mAh que carrega rapidamente usando a tecnologia 30W Dart Charge.

Para referência, essa é a mesma tecnologia usada pelo OnePlus em seus adaptadores Warp Charge 30.

O Pro tem um processador Snapdragon 720G mais eficiente e usa uma bateria menor de 4.500 mAh. No entanto, esta bateria é equipada com suporte para SuperDart Charge, o que significa que ela é dividida em duas e carrega usando um adaptador de 65W (o mesmo que a Oppo usa em seu Find X2 Pro ).

Ambos os telefones têm um sistema de câmera quádrupla liderado pelo mesmo sensor primário da Sony de 64 megapixels, juntamente com uma câmera ultra-larga de 8 megapixels e sensores macro e monocromáticos de baixa resolução.

Ambos rodam Realme UI com Android 10 e serão lançados a preços muito competitivos na Índia. As configurações do 7 e 7 Pro incluem modelos com 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, bem como um modelo de 8 GB / 128 GB.

O Realme 7 padrão custará INR 14.999 (aproximadamente $ 200 USD), enquanto o Realme 7 Pro começa com apenas INR 19.999 (aproximadamente $ 270).

Escrito por Cam Bunton.