A mais recente tecnologia de carregamento de flash de 125W da Oppo carrega os telefones em velocidades devastadoras

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo anunciou toda a nova tecnologia de carregamento por flash que pode encher completamente a bateria do seu telefone de 0 a 100 em apenas vinte minutos. Chama-se carga de flash de 125W e quase duas vezes mais rápido que a tecnologia anterior.

Qualquer pessoa que acompanhe de perto a indústria de smartphones nos últimos anos sabe que a Oppo tem sido a líder de mercado em carregamento rápido naquele tempo. Nos anos passados, sua tecnologia de carregamento VOOC estabeleceu o padrão de velocidade com que você pode carregar seu telefone.

Sua tecnologia mais recente disponível, chamada SuperVOOC 2.0, possui 65W de energia e um design de bateria de duas células para encher o Oppo Find X2 Pro em cerca de 30 minutos, mas a mais recente carga de flash de 125W limpa o chão com ela.

Assim como o SuperVOOC 2.0, a carga do flash de 125W usa um design de bateria de duas células, mas desta vez grande parte da construção interna e dos elementos da bateria e dos componentes de carregamento do telefone foram atualizados para torná-lo ainda mais eficiente.

Na realidade, o que isso significa é que - se o seu telefone tivesse uma bateria de 4.000 mAh e suporte para carga de flash de 125 W - você poderia conectá-lo vazio e, em cinco minutos, já teria 41% da capacidade.

Cada telefone Oppo com suporte a carregamento de flash de 125W também possui 10 sensores de temperatura embutidos, que monitoram o carregamento para garantir que seja seguro o tempo todo. Além disso, a carga é fornecida por um cabo Tipo C para Tipo C.

O que é particularmente interessante sobre o adaptador de carregamento por flash de 125 W é que ele também suporta toda uma série de outras tecnologias de carregamento. Portanto, se você tiver outro dispositivo que use o Power Delivery, poderá conectá-lo e se beneficiar da velocidade mais rápida que seu dispositivo específico puder receber.

Como se isso não fosse suficiente para os fãs de carregamento rápido, a Oppo também retirou os envoltórios de uma tecnologia de carregamento sem fio rápido. Chama-se 65W AirVOOC e combina essencialmente os sistemas de carregamento sem fio existentes de 40W e 25W da Oppo em um.

Com a bateria de 4.000 mAh usada como exemplo novamente, o novo sistema AirVOOC é capaz de recarregar uma bateria vazia em cerca de 30 minutos.

Como você suspeita, o gerenciamento de temperatura também é importante aqui, e a Oppo projetou um sistema de refrigeração mais avançado para garantir que a parte traseira do telefone seja mantida fria durante o carregamento.

A tecnologia de carregador de flash com fio de 125W está comercialmente pronta e, portanto, pode ser colocada em produção em um smartphone em um futuro relativamente próximo. Infelizmente, a Oppo não disse qual telefone o receberá primeiro ou quando, mas suspeitamos que veremos algo antes do final do ano.

Quanto à tecnologia de carregamento sem fio, não há uma palavra oficial sobre quando isso pode acontecer com a luz do dia.