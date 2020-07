Oppo brinca 125W de carregamento super rápido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo adotou as mídias sociais para provocar seu próximo desenvolvimento no carregamento super rápido de smartphones. Em uma imagem animada, ele provocou uma tecnologia de carregamento de 125W, a ser anunciada nesta semana.

Nos últimos anos, a Oppo se estabeleceu como líder de mercado na área de carregamento rápido e com fio de smartphones. Sua tecnologia - VOOC e seguintes iterações - tem sido o carregamento mais rápido do mercado.

Em seu disfarce mais rápido e atual - o Super VOOC 2.0 de 65W - ele pode carregar uma bateria de smartphone de 0 a 100% em pouco mais de 30 minutos.

Se você não gosta de esperar para carregar, a espera está quase no fim. #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ - OPPO (@oppo) 13 de julho de 2020

Essa velocidade não tem a ver com a força bruta do equipamento de carregamento, mas também tem muito a ver com a composição da bateria. Para atingir essas velocidades, ele divide a bateria em duas células individuais, mas unidas.

No Oppo Find X2 Pro , por exemplo, ele tem uma capacidade total de 4.260mAh, mas é dividido em duas células de 2.130mAh, em vez de ter uma bateria grande.

A mente desconfia da rapidez - potencialmente - que o sistema de 125W poderia carregar, com base na rapidez com que a corrente é mais rápida.

A lógica talvez sugerisse uma velocidade quase duas vezes mais rápida, mas devido a outros fatores - incluindo o carregamento mais lento que ocorre quando a bateria atinge cerca de 80% - pode não ser realista.

Dada a quantidade de capacidade da bateria que pode ser recarregada nos primeiros 15 a 20 minutos da bateria atual, no entanto, pudemos finalmente ver uma tecnologia que permite conectar o telefone por cinco minutos (literalmente) e obter suco suficiente para fazê-lo algumas horas.

A Oppo anunciará todos os detalhes de seu próximo sistema de carregamento rápido e louco em 15 de julho. Traremos mais detalhes à medida que surgirem.