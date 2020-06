O Realme X3 vaza, o eminente orçamento é iminente?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No início de junho de 2020, a Realme levantou a tampa do seu carro-chefe X3 SuperZoom - que analisamos e gostamos bastante . Naquele momento, no entanto, não havia outra família de dispositivos para acompanhá-lo. Mas agora parece que a versão "não-SuperZoom" é iminente, de acordo com um vazamento .

O apropriadamente chamado Realme X3 une muito do que há de bom no X3 SuperZoom, mas, como você provavelmente já deve ter adivinhado, reduz um pouco a venda de câmeras - embora ainda não saibamos exatamente neste momento .

As principais especificações do X3 apareceram no Google Play Console, apresentando muito do que você esperaria: há um processador Qualcomm Snapdragon 855+ em seu coração, assim como o SuperZoom, emparelhado com 8 GB de RAM (não 12 GB como o SuperZoom).

A tela provavelmente também é a mesma entre os dispositivos X3 e X3 SuperZoom: um painel LCD de 6,6 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels. Embora o Play Console não diga isso, suspeitamos que ele também ofereça uma taxa de atualização de 120Hz.

Exatamente como o X3 se encaixará no quebra-cabeça de Realme está em dúvida. Não devemos esquecer que, além do X3 SuperZoom, também há o X50 Pro 5G . Portanto, esperamos que o X3 seja um modelo não-5G, atingindo um preço ainda mais favorável - o que pode ser uma coisa mais experiente para seus mercados-alvo.