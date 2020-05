Família Oppo Find X2 completa lançada no Reino Unido, preços revelados para X2, X2 Neo e X2 Lite

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo organizou um breve evento de lançamento on-line no Reino Unido para anunciar que sua família de telefones Find X2 já está disponível para pré-venda no Reino Unido, confirmando o preço principal do épico Find X2 Pro, junto com os Neo e Lite mais acessíveis.

É seguro dizer que, com a nova série Find X2 , a Oppo procurou oferecer algo para todos, independentemente do orçamento. Com exceção dos telefones econômicos de baixo custo, há uma boa variedade aqui, e todos eles são equipados com 5G.

Os telefones serão vendidos pela EE, O2, Virgin Media e Vodafone, além de varejistas populares Amazon e Currys PC World ou Carphone Warehouse.

O Find X2 Pro é sem dúvida o carro-chefe da série, oferecendo uma das melhores telas do mercado, bem como a bateria Super VOOC 2.0 de carregamento rápido.

Foi a primeira da série a ser visualizada e você pode ler nossa análise aqui .

Com sua épica câmera periscópio, juntamente com as câmeras regulares e ultra-largas de 48 megapixels, é um dos sistemas de câmera mais versáteis em qualquer smartphone.

O Find X2 comum compartilha muitas semelhanças com o Find X2 Pro. Ele possui o mesmo monitor QuadHD + de 6,7 polegadas e 120Hz, além da minúscula câmera de perfuração na frente. Ele ainda possui o mesmo carregamento Super VOOC 2.0 de 65W e a mesma bateria de 4.200mAh.

No interior, você obtém o processador Snapdragon 865 juntamente com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. É seguro dizer que cada centímetro é um carro-chefe. A diferença vem na oferta da câmera.

O Find X2 não possui a lente do periscópio, oferecendo uma câmera com zoom híbrido 5x ao lado de uma câmera ultra larga de 12 megapixels e a lente primária de 48 megapixels.

Se você procura uma boa relação qualidade / preço, o Find X2 Neo pode ser apenas o bilhete. Seu preço sub-600 libras é atraente e você recebe um telefone com um processador Snapdragon 765G, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Ele possui uma câmera quádrupla na parte traseira, com uma câmera primária de 48 megapixels, ao lado de uma câmera telefoto com zoom 2x e lente ultra larga e um sensor preto e branco de baixa resolução para dados adicionais.

Há também uma grande tela AMOLED de 90Hz fullHD + 6,5 polegadas na frente, com uma pequena câmera no canto superior e todo o design em vidro. Também possui uma bateria de 4.025mAh de carregamento rápido, embora o VOOC de 30W não seja tão rápido quanto o modelo Pro.

O bebê do grupo ainda tem alguma influência e vem com o mesmo processador Snapdragon 765G que o Neo, mas existem algumas diferenças.

Você não tem o painel AMOLED curvado na frente; em vez disso, é uma tela plana, com um painel inferior mais robusto e um entalhe de gota de orvalho na parte superior. Ele também não possui as taxas de atualização mais altas dos outros modelos.

Ainda assim, com o poderoso processador, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, ele deve ser mais do que capaz. Além disso, possui a mesma bateria de 4.025mAh e o mesmo carregamento de VOOC de 30W que o Neo.

Da mesma forma, ele possui um sistema de câmera quádrupla liderado pela câmera principal de 48 megapixels e suportado por uma câmera ultra larga de 8 megapixels, além de uma câmera de filtro monocromática de baixa resolução e uma câmera de filtro estilo retro.