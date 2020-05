Realme X3 SuperZoom traz câmera principal e câmera de zoom épica para o mercado intermediário

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Realme resolveu seu último telefone poderoso para o mercado intermediário: o Realme X3 SuperZoom. Como o nome sugere, sua câmera é um dos maiores pontos de interesse.

Sem dúvida, emprestando a tecnologia de sua empresa irmã, Oppo, a Realme incorporou na parte traseira uma câmera com zoom telefoto estabilizado opticamente, projetado para periscópio, permitindo zoom óptico de 5x, mas também zoom digital de até 60x.

A câmera é acompanhada por uma câmera principal de 64 megapixels com um sensor construído pela Samsung, além das câmeras macro de 8 megapixels de largura ultra e 2 megapixels.

Seguindo as dicas dos recentes monitores de smartphones da Oppo e OnePlus , este telefone tem tudo a ver com taxas de atualização. O painel fullHD + de 6,6 polegadas (2400x1080) na frente é capaz de taxas de atualização de até 90Hz, o que deve significar animações ultra-suaves e responsivas.

O recorte na frente é do tipo furador duplo, com uma câmera selfie dupla. No SuperZoom, isso inclui uma câmera regular / ampla de 32 megapixels e uma ultra larga de 8 megapixels.

Com o objetivo de reduzir o custo de varejo para os consumidores, alguns compromissos são feitos quando comparados ao telefone X50 Pro 5G . Por exemplo, enquanto possui vidro frontal e traseiro - incluindo um atraente acabamento de vidro macio e multicamada na traseira - o quadro é feito de plástico.

Da mesma forma, por dentro, o telefone é alimentado por um processador Snapdragon da geração anterior. Especificamente: é o chip Snapdragon 855+, que não é indiferente a nenhuma métrica, é um pouco mais antigo que o atual 865. E, dada a escolha entre um processador mais antigo da série 800 e um mais recente da série 600 ou 700, achamos que o a escolha certa é envelhecer, manter o desempenho em níveis emblemáticos.

Essa velocidade é aprimorada apenas pelo armazenamento do UFS 3.0 usado para manter sua memória flash de 128GB lendo e gravando super rápido, e a RAM LPDDR4X, que ajuda aplicativos intensos a funcionarem sem problemas.

Para mantê-lo funcionando o dia todo, a Realme equipou o X3 SuperZoom com uma bateria de 4.200mAh. E fazendo parte da família de marcas Oppo, há também algumas cobranças rápidas envolvidas.

A Realme optou pela tecnologia de carregamento com flash de 30W para este, que é semelhante em operação ao Warp Charge 30 do OnePlus e versões anteriores do carregamento com flash VOOC.

Ele roda o Realme UI - uma bifurcação do ColorOS da Oppo - que roda em cima do Android 10.

O Realme X3 SuperZoom estará disponível com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento por apenas £ 469 no Reino Unido. Outras variantes de armazenamento ainda não foram confirmadas.