Lançamento do Oppo Ace2, carro-chefe e carregamento sem fio absurdamente rápido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo apresentou uma nova potência chamada Ace2 e, ao fazer isso, afastou a marca Ace da série de smartphones Reno e a equipou com carregamento sem fio muito rápido.

Como o Reno Ace original, este telefone parece estar equipado com alguns dos componentes mais rápidos disponíveis, e abrange tudo, desde RAM interna, processamento e armazenamento, bem como carregamento com e sem fio.

Enquanto a OnePlus - empresa irmã da Oppo - já declarou que estará usando um sistema de carregamento sem fio de 30W em seu próximo telefone principal, o Ace2 foi equipado com um sistema de 40W ainda mais rápido.

Adicione essa tecnologia VOOC de 40 W do ar ao carregamento com fio de 65 W SuperVOOC 2.0, e não haverá necessidade de paciência quando se trata de encher a bateria de 4.000 mAh do Ace2.

Resumindo: se você o conecta ou repousa sobre o tapete sem fio, o telefone carrega muito rapidamente.

Como a próxima série OnePlus 8 , o Ace2 contará com o processador Snapdragon 865, juntamente com 8 GB ou 12 GB de RAM LPDDR5, além de 128 GB ou 256 GB de armazenamento UFS 3.0.

Para mantê-lo funcionando com eficiência, a Oppo também o equipou com algumas tecnologias impressionantes de refrigeração, incluindo fibra de carbono e uma câmara de vapor.

Na frente, há uma tela com moldura fina e um recorte para a câmera frontal. É apenas resolução fullHD +, mas usa um painel AMOLED de 6,5 polegadas e 90Hz para pretos profundos, cores vivas e taxas de atualização rápidas.

Há um sistema de câmera quádrupla na parte traseira, composto por uma câmera normal e uma ultra-larga, além de sensores de profundidade e macro para dados adicionais e melhor foco de perto.

Ele roda o ColorOS 7.1 baseado no Android 10, semelhante ao Find X2 Pro, lançado recentemente, e estará disponível em prata, cinza e roxo a partir de 20 de abril.

Atualmente, o telefone é apenas para a China, ainda não se sabe se será lançado em outros mercados da Oppo.